我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

電動車電池須備健檢報告 擬立法

編譯林思牧／綜合報導
電動車電池昂貴，州政府考慮要求賣家出示電池健檢報告。(美聯社)
電動車電池昂貴，州政府考慮要求賣家出示電池健檢報告。(美聯社)

特斯拉剛生產時搶先買電動車的人，很多是抱著出風頭的心態，對成本和效益根本不考慮。如今電動車已普及，大家知道電動車最昂貴的組件就是那批電池。加州考慮立法，要求待售電動車車主(包括新車經銷商)必須出示電池的健檢報告。

氣溫冷熱對電池壽命及功效有重要的影響，在冰天雪地的情況下，化學反應會減慢、電池能夠儲存的能量會變少，但這是暫時的影響，一旦春天來到，電池會恢復原有的能力。但酷熱的氣候會永久性的損害電池，車主會發現，車子能跑的範圍明顯在縮小。

譬如在鳳凰城的夏季，電動車必須特別辛苦，一方面要跑路，一方面空調要提供乘客和電池大量冷氣。電池專家把高熱比喻為電動車的心臟病，或是發展緩慢的癌症。在某種程度上，每次用快速充電(fast-charging)就會讓電池減壽，而在自家插頭的普通充電就不會有太大的傷害。

手機電池的之所以不用快速充電，就是因為快充造成的高熱會損害電池。同樣，住在高溫地區的電動車車主，車停在車庫裡時要全天把充電器接上。這樣即使車庫沒有空調，接上的電會讓電池保持涼爽，電池的壽命就會增長。外出時要把車停在比較涼快的地方，譬如樹蔭或建築物的陰影之下。

住在德州的企業家威廉斯(Skyler Williams)，是做足了功課以後才在去年8月買了Rivian R1S電動小卡車。他對鋰電池有相當深入的了解。他避免用快速充電，充電時避免充到80%以上，如果天氣熱，他用Rivian的手機程式把車窗打開減溫。他擁有這輛車九個月，但行車範圍完全沒有減少，在售車時這是提高價格的重要指標。

現在已有幾家公司在給電池做健檢，其中一家叫Recurrent，目前有1萬7000部車的車主是公司的客戶。公司一日三次掃描這些車輛的電池數據，如果某輛車正在充電之中，能提供的資訊更多。Recurrent隨時可以給這些車輛批一個「電池分數」，包括估計行駛範圍、充電狀態和里程表數字。

由於換掉一整批電池是非常昂貴的事，加州政府已在考慮將來要求每輛待售電動車的賣家出示「電池健檢報告」。

電動車 加州 心臟病

上一則

洛時精選╱誤信會降息 高點買房進退兩難

下一則

75歲男遇殺豬盤丟70萬 「37歲事業有成華女」銷聲匿跡

延伸閱讀

日本擬立法支持先進晶片生產 用於AI和電動車

日本擬立法支持先進晶片生產 用於AI和電動車
中國BMW電動車「半價促銷」凸顯面臨在地新能源車衝擊

中國BMW電動車「半價促銷」凸顯面臨在地新能源車衝擊
產能過剩成美歐與中國爭議焦點

產能過剩成美歐與中國爭議焦點
美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要

美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要
買電動車再等等 2.5萬元新款將上市

買電動車再等等 2.5萬元新款將上市
買電動車再等一下 Jeep製造商將推新款車2萬5000元

買電動車再等一下 Jeep製造商將推新款車2萬5000元

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了