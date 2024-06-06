電動車電池須備健檢報告 擬立法

電動車電池昂貴，州政府考慮要求賣家出示電池健檢報告。(美聯社)

特斯拉剛生產時搶先買電動車 的人，很多是抱著出風頭的心態，對成本和效益根本不考慮。如今電動車已普及，大家知道電動車最昂貴的組件就是那批電池。加州 考慮立法，要求待售電動車車主(包括新車經銷商)必須出示電池的健檢報告。

氣溫冷熱對電池壽命及功效有重要的影響，在冰天雪地的情況下，化學反應會減慢、電池能夠儲存的能量會變少，但這是暫時的影響，一旦春天來到，電池會恢復原有的能力。但酷熱的氣候會永久性的損害電池，車主會發現，車子能跑的範圍明顯在縮小。

譬如在鳳凰城的夏季，電動車必須特別辛苦，一方面要跑路，一方面空調要提供乘客和電池大量冷氣。電池專家把高熱比喻為電動車的心臟病 ，或是發展緩慢的癌症。在某種程度上，每次用快速充電(fast-charging)就會讓電池減壽，而在自家插頭的普通充電就不會有太大的傷害。

手機電池的之所以不用快速充電，就是因為快充造成的高熱會損害電池。同樣，住在高溫地區的電動車車主，車停在車庫裡時要全天把充電器接上。這樣即使車庫沒有空調，接上的電會讓電池保持涼爽，電池的壽命就會增長。外出時要把車停在比較涼快的地方，譬如樹蔭或建築物的陰影之下。

住在德州的企業家威廉斯(Skyler Williams)，是做足了功課以後才在去年8月買了Rivian R1S電動小卡車。他對鋰電池有相當深入的了解。他避免用快速充電，充電時避免充到80%以上，如果天氣熱，他用Rivian的手機程式把車窗打開減溫。他擁有這輛車九個月，但行車範圍完全沒有減少，在售車時這是提高價格的重要指標。

現在已有幾家公司在給電池做健檢，其中一家叫Recurrent，目前有1萬7000部車的車主是公司的客戶。公司一日三次掃描這些車輛的電池數據，如果某輛車正在充電之中，能提供的資訊更多。Recurrent隨時可以給這些車輛批一個「電池分數」，包括估計行駛範圍、充電狀態和里程表數字。

由於換掉一整批電池是非常昂貴的事，加州政府已在考慮將來要求每輛待售電動車的賣家出示「電池健檢報告」。