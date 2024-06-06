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State Farm在加州推條件差異保單

編譯廖宜怡／綜合報導
State Farm宣布最新舉措，允許加州現有客戶保留保單，但不再提供火災理賠。（取自State Farm官網）
State Farm宣布最新舉措，允許加州現有客戶保留保單，但不再提供火災理賠。（取自State Farm官網）

加州部分不獲State Farm產物保險公司續保的客戶，最近收到意料之外的消息：State Farm允許他們保留保險，但保單將不再提供火災理賠。

State Farm 3月時宣布，他們不再續保加州約3萬名屋主的保險，主要是因為山火和地震後火災的風險。不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，State Farm在最近寄給加州客戶的一封信中表示，客戶如果同時投保加州的FAIR火災保險計畫，他們就可以保留保單。

State Farm發言人表示，一些收到不續約通知的客戶「可能符合資格」，但他沒有說明有多少客戶可以獲得續保。State Farm是加州最大的產物保險公司，承保加州約五分之一的房屋。

FAIR計畫是加州成立、私人營運的火災保險計畫，最基本的承保項目是火災、閃電、內部爆炸、煙霧造成的損壞，還提供需要支付額外保費的損壞保險選擇，例如房屋遭人蓄意破壞，以及必須另簽輔助保單的水災、事故和盜竊保險。

發言人稱，收到這封附帶但書的可續保通知的客戶如果投保FAIR計畫，State Farm將繼續為其提供FAIR計畫承保範圍之外的所有損壞保險。

發言人在聲明中說：「我們了解加州保險市場正處於困境，人們要獲得產物保險變得十分困難。在這段時間，我們將盡一切力量來幫助我們的客戶。」

State Farm 3月時將加州所有房屋保單的保費平均提高了20%。他們在提交給加州的文件中表示，投保FAIR計畫的客戶可獲得5%的保費減免。

然而，FAIR計畫的保費非常昂貴。FAIR計畫協會的一位發言人先前曾告訴紀事報，由於這項計畫承保的財產範圍太廣泛，很難計算出平均保費。一些屋主則稱，投保FAIR計畫每年要支付數千元。

涵蓋火災風險以外的私人市場房屋保單，傳統上被稱為「條件差異保單」（difference in conditions policies）。加州保險廳稱，CSAA、Farmers保險集團、Travelers集團等其他主要保險公司也有提供條件差異保單。

不過，消費者權益組織Consumer Watchdog執行董事波柏（Carmen Balber）則表示，這是她第一次聽說有保險公司向屋主提供條件差異保單，否則就不予續保這樣的事。

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