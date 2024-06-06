加州學區教學 導入AI協助日增

加州使用AI的學校有增加的趨勢，教師用其為學生作業打分數並給回饋。(圖取自加州教育廳官網)

加州 各學區正在使用更多人工智慧 工具，從聖地牙哥學區的自動評分，到中加州、洛杉磯與舊金山灣區的聊天機器人(Chatbots)。

英文教師們表示，人工智慧工具可協助他們更快地打分數，讓學生獲得更多反饋，並改善學習經驗。但是，相關指導方針很模糊，教師與學區採用情況也參差不齊。

加州教育廳無法告知有哪些學校使用人工智慧或支付多少費用。教育廳電腦科學協調員哥耶特(Katherine Goyette)表示，當局不會追蹤學區對人工智慧的使用狀況。她指出，聊天機器人是學校最常用的人工智慧形式，但愈來愈多加州教師正在使用AI 工具協助學生作業評分。

教師使用人工智慧完成個人化閱讀材料、設立課程計畫，省時並減少疲憊。去年秋天，一份針對州長紐森人工智慧命令的報告發現，使用人工智慧進行輔導、總結與個人化內容生成機會，但也將此標記為具風險的使用方法。AI工具可對問題作出令人信服卻不準確的答案，並可能使用充滿種族主義或性別歧視的有毒語言或圖像。

去年，加州發布教育工作者如何使用AI技術指南。鼓勵對人工智慧模型創建內容與圖像進行分析，並鼓勵師生之間針對如何在課程上適當使用AI進行對話。但是，並未具體提及教師應如何應用AI處理作業評分。此外，加州教育法規的指導「僅為示範性質，並非強制遵守指導方針。」

哥耶特表示，正在等待加州立法機關是否通過參議院第1288號法案，要求加州教育廳長瑟蒙特(Tony Thurmond)創建人工智慧工作小組，向當地學區發布有關如何安全使用AI的進一步指導。

史丹福大學加州教育中心政策分析中心策略合作夥伴關係主管加拉格爾(Alix Gallagher)表示，大眾可能忽略，AI技術僅是工具，優劣取決於使用工具的人類決定。這也是為甚麼她一再敦促協助教師了解人工智慧工具，並謹慎使用，滿足學生需求。

哥耶特表示，教師工作非常重要且艱難，最重要是與學生建立關係。若能運用AI工具節省處理日常事務，以便有更多時間與學生相處互動，就是贏得勝利。