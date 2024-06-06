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賭城民宅黑影 專家稱是外星人

編譯胡立宗／綜合報導
畫面經過強化後，雖然仍無法看清堆高機後面的形體，但明顯看到圍籬上有黑影移動。（取自Extraterrestrial Reality Podcast）
畫面經過強化後，雖然仍無法看清堆高機後面的形體，但明顯看到圍籬上有黑影移動。（取自Extraterrestrial Reality Podcast）

一樁到底是不是外星人的懸案，從去年吵到今年仍然沒有定案。拉斯維加斯市區於2023年4月30日深夜出現一道不明綠光，不但加州東部、亞利桑那、內華達州、猶他州共有21人目擊，賭城員警的隨身錄影機也錄到過程。

看到UFO是一回事，但是看到Alien又是另一回事了。據稱綠光消失後，賭城一處民宅發生異響，Angel Kenmore等三人因此前往察看，雖然視線太暗，因此不能清楚辨識堆高機後的身影，但其中一人說他能感覺到「它」在，身高8至10呎，還帶著綠光。

雖然三人無法辨識推高機後面的「它」，但後面錄影的人卻意外拍到異常現象，就在他們穿過圍籬時，圍籬上方突然出現黑影，而且明顯高出圍籬很多，顯然符合8至10呎的估計。

就是因為圍籬後的「它」，導致現在兩派仍在持續辯論。駁斥者認為，異形論者看到黑影就開槍，根本是場鬧劇。但刑案專家Scott Roder近日與「Extraterrestrial Reality」播客Jim Quirk對談時，強調「它」就是外星人。

兩人說他們花了幾個小時格放錄影畫面，雖然還是無法辨識堆高機後面的身影，但卻非常確定圍籬後突然出現黑影，而且還在移動。Scott Roder說，第二個身影圍繞在一團雲霧中，像是隱身器所製造出來的，基於幾項原則，「這不可能是偽造的」。

除了Angel Kenmore在YouTube上公開影片，Jim Quirk也將強化後的影像提供給FOX New Digital。畫面雖然仍無法看清堆高機後面的形體，但卻明顯看到圍籬上有黑影移動。Scott Roder則是公開下戰帖，要大家一起來「peer review」，但他堅信他是對的。

原始影片畫面雖然仍無法看清堆高機後面的形體，但明顯看到圍籬上有黑影移動。（取自Y...
原始影片畫面雖然仍無法看清堆高機後面的形體，但明顯看到圍籬上有黑影移動。（取自YouTube的Ángel Las Vegas頻道）

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