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女性地中海飲食 全因死亡率降23%

編譯沈瑋／綜合報導
地中海飲食包含大量蔬菜、水果、全穀物等。（示意圖來自Pexel）
地中海飲食包含大量蔬菜、水果、全穀物等。（示意圖來自Pexel）

據福斯新聞網（Fox News）報導，哈佛大學一項最新研究發現，地中海飲食（Mediterranean diet）有助於女性延長壽命。

義大利、希臘等地中海沿岸國家的飲食統稱為地中海飲食，以全蔬菜、水果、全穀物、堅果、種子和橄欖油為主，加上適量魚肉、雞肉和奶製品，並限制紅肉、甜食和含糖飲料的攝入。這樣的飲食結構富含不飽和脂肪酸和抗氧化劑，有助於減少身體炎症和提高整體健康水平。此前已有多項研究揭示了地中海飲食的好處，包括減少腹部內臟脂肪、減輕體重、降低心血管疾病的死亡率等等。

哈佛大學的這項長達25年的研究，追蹤了超過2萬5000名健康女性，其規模為同類研究中最大的一個。受訪者的平均年齡為54歲，自90年代起每年填寫健康問卷調查。結果顯示，那些遵循以植物為主、對心臟健康有益的飲食習慣的女性，全因死亡(all cause mortality)風險降低了23%。研究人員將此結果歸因於心臟代謝風險因子的改善。

不過，研究人員也承認，由於研究參與者是中年和老年、受過良好教育的女性衛生專業人員，且主要是非西裔白人，可能會限制研究結果的普遍性。

專家表示，地中海飲食對血糖平衡、情緒甚至睡眠影響積極，有助於減輕壓力，提高整體生活質量。此外，當情緒和睡眠改善時，人們更容易進行身體活動，這也降低了死亡風險。

加州是美國農業大州，盛產番茄、茄子、彩椒、菠菜、橙子、檸檬、葡萄等蔬果。此外，加州還是美國主要的橄欖油生產地，世界上最大的杏仁生產地。這些豐富的地中海飲食所需食材，新鮮且品質優良，非常容易取得，因此在加州實行地中海飲食再理想不過。

加州 哈佛大學 義大利

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