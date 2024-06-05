都布林天才兒童 到30歲仍得大獎

艾文在聖母大學研究時的照片 (nd.edu)

在康曲柯士達縣都布林(Dublin)長大的艾文歐多尼(Evan O’Dorney)，從小才智出眾，13歲時贏得斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)冠軍。今天他已30歲，一名17年前訪問過他的記者，追蹤到他以後又訪問他，你猜他是不是「小時了了，大未必佳」的那一型？

舊金山 紀事報的記者吉兒塔克(Jill Tucker)在艾文奪得拼字大賽冠軍以後，到艾文家中採訪他。四年之後，艾文又奪得英特爾科學天才尋訪(Intel Science Talent search)的頭獎。這兩項國際最知名的大獎，是屬於不同的領域，能夠兩項都得，艾文可能是獨一無二的。

他是解出一個令史丹佛大學教授都解不出的數學難題，然後出版在學術期刊上呈給英特爾獎的主辦單位。接著他去參加一項數學競賽，從當時是總統的歐巴馬 手中接到頭獎獎狀和10萬元獎金。吉爾採訪過艾文以後，心中留下深刻的印象，她覺得他真的是個天才。

戴維斯加大的心理學教授西門頓(Dean Simonton)指出，「天才」並沒有一個大家同意的定義，不過大致智商IQ要超過140，也就是人群中百人難得一個的聰明。艾文後來念哈佛，表現極為傑出，接著又去劍橋和聖母大學(Notre Dame)深造，現年30歲的他在卡耐基梅倫大學(Carnegie Mellon University)做博士後研究，專攻數字理論(number theories)。

艾文小時候做過一些測驗，顯示他的天賦高超，但也有自閉行為(autistic behaviors)。他從來沒做過智商IQ測試，也沒有被確診出有自閉症，但他一向不會交朋友，到了念大學的時候，才終於交到此生第一個朋友，從前他覺得跟一般人沒有可說的話。

數字理論是實用的數學，譬如用來破解密碼(cryptography)。對艾文而言，數學是美(beauty)，是可靠(reliability)，是要靠創造力(creativity)和在腦中畫出圖像(painting pictures)來解出奧秘的學問。

專門研究天才兒童(prodigies)的費德曼(David Henry Feldman)指出，很多十歲之前表現極為傑出的孩子，後來卻沒有繼續傑出下去，但艾文已到30歲，還是生產極豐的人物，相當罕見。