Rubio's快餐關閉48門店

快餐店魯比歐（Rubio's）將關閉加州48家門市。（Rubio's Coastal Grill 臉書）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，總部位於加州 卡爾斯巴（Carlsbad），因魚炸塔可餅（fish tacos）聞名的連鎖速食魯比歐燒烤（Rubio's Coastal Grill），將關閉加州48家「業績不佳」的分店。這是對加州速食店新一波打擊。該公司發言人在給KTLA聲明中，將「經營成本上升」和「當前商業環境」作為此決定關鍵因素。

5月31日宣布關閉的門市，包括洛杉磯地區24家，聖地牙哥 13家和北加州11家分店。聲明中說，「關店決定並不件容易的事，但這是我們戰略計畫必要步驟，該計畫旨在讓魯比歐未來幾年取得更好的成績。」

今年4月AB 1228法案正式生效，將速食店員工最低工資從每小時16元增加至20元，許多業者因此提高菜單價格，甚至解僱員工。然盧比歐聲明中，並未提及該法。

該速食店於1983年，由魯比歐（Ralph Rubio）創立，他在春夏參觀下加州（Baja California）的聖費利佩（San Felipe）吃到魚炸塔可餅後受到啟發，回到家鄉聖地牙哥開設這家店。

接下來30年，該公司業務擴展至整個加州及亞利桑納、內華達、猶他、科羅拉多和佛羅里達等州。然佛羅里達、猶他和科羅拉多州所有門市均於2020年底關閉，同年該公司申請破產保護。如今再關閉加州48家店後，該速食店數量從200多家縮減至86家。