出國帶成藥 小心觸犯當地法律

暑期旅遊旺季將至，相關單位呼籲攜帶藥品旅行者了解目的地國家藥品限制。（NBC電視台畫面）

洛杉磯福斯電視台（FOX 11）報導，夏季旅遊旺季將至，77%美國人會在旅途中攜帶處方藥，然各國對藥品限制不同，計畫出國的旅客，須小心避免攜帶被他國視為非法的藥物。免費處方藥服務SingleCare今年5月針對1048名受訪者調查發現，超過四分之一美國人在國際旅行期間藥品遭沒收。其中在美常用的某些受控藥物，因可能導致成癮和濫用受嚴格管控。用於治療多動症等疾病，在某些國家視為非法興奮劑，也可能被他國沒收。

達拉斯-福和市藥學和健康專家布爾喬亞（Jennifer Bourgeois）分享以下可能被他國視為非法的處方藥清單：

首先是麻醉藥品和鴉片類藥物，如羥考酮（oxycodone）、氫可酮（hydrocodone）和可待因（codeine）等。其次是用於治療精神問題藥物，如阿得拉（Adderall）、苯二氮平類（Benzodiazepines）和某些抗憂鬱藥物。藥用大麻在許多國家是非法藥品。第四是強力止痛藥，如一種含tramadol成分的藥物。

行前檢查藥品在他國合法性

布爾喬亞說，將違禁藥品帶入國外可能遭沒收、罰款甚至逮捕，建議出國前先查看目的地國家／地區領事館網站與藥物相關法律，也可諮詢醫師、藥劑師或旅行社。若要去的國家有這些藥品限制，最好遵循該地區指示，「如一些國家只允許某些藥物30天供應量，且要求旅客攜帶處方或醫療證明等。」美國疾病管制與預防中心（CDC ）建議出發前至少一個月，諮詢醫療提供者或旅遊健康專家，有必要時與他們討論替代方案。

打包處方藥品基本原則

布爾喬亞說，國際旅行時需遵守一些相關基本原則。首先是保留處方藥副本，或由醫師簽署的醫療文件。CDC也建議讓家人或親友留下副本以備不時之需。其次，將所有藥物保存於原始包裝中，清楚顯示處方標籤。

還有確保處方上的姓名與護照相同。另外，只要攜帶旅行間的藥品數量，再加上少數緩衝量即可。若目的地國家有要求，務必在海關申報藥物。所有藥物須放在隨身行李中，而非托運。

攜帶藥品跨境須考慮的其他因素如下：

首先是牢記每日服藥時間，「注意時差問題，根據最後一次服藥的時間，而非當地當天時間。」查看目的地國家非處方藥（OTC）相關法律。如被稱為品牌藥物Sudafed在美國藥房櫃檯可買到，但在日本與墨西哥 則是禁藥，也不要從非藥局 賣家購買藥品。