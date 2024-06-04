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舊金山活禽市場驗出禽流感病毒

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山衛生局證實在活禽市場雞隻身上驗出H5N1禽流感病毒，是加州首個通報H5N1病例的城市。（取自Pexels）
舊金山衛生局證實在活禽市場雞隻身上驗出H5N1禽流感病毒，是加州首個通報H5N1病例的城市。（取自Pexels）

舊金山衛生局證實，衛生官員上個月於一項例行檢測工作中，在舊金山一個活禽市場兩隻雞身上驗出H5N1禽流感病毒。

舊金山衛生局表示，衛生官員在加州食品農業廳（California Department of Food and Agriculture）一項例行的監測工作中發現了感染H5N1病毒但無症狀的雞隻。此次檢測是在全國爆發H5N1疫情之際進行的。

舊金山衛生局傳染病防制中心主任韓喬治（George Han，音譯）說：「最重要的一點是，公共衛生安全並未因此受到威脅。截止目前本地還沒有出現任何人類感染禽流感的病例。」

官員指出，過去十多天來，他們密切監視了與病雞接觸過的市場員工，但沒有人出現症狀。這些人也沒有前往公共場所，因此，活禽市場已重新開放。

韓喬治說：「基本上，如果出現新病毒，我們會先默默進行調查。如此一來，如果發現人們的健康受到威脅，我們就能及時應對。」

鑑於舊金山活禽市場出現H5N1病毒，透過城市廢水來監測傳染病的全國性組織WastewaterSCAN開始對舊金山廢水展開檢測，初步驗出舊金山廢水存在H5N1病毒基因物質碎片，使舊金山成為加州目前唯一檢測出H5N1病毒的城市。不過，5月下旬進行的後續檢測則沒有再驗出H5N1病毒。

舊金山衛生局表示，他們正在調查舊金山廢水中為何含有H5N1病毒基因物質。他們懷疑，舊金山可以同時處理廢水和雨水的獨特綜合下水道系統，可能是原因之一。

韓喬治說：「我們的下水道很特別，它收集進入排水管道的任何東西，包括鳥類或其他動物的糞便。」

由於美國已出現乳牛感染H5N1病毒的病例，疾病防制中心（CDC）主任柯恩（Mandy Cohen）說：「我們非常認真看待這件事。這是我們首次在乳牛身上發現禽流感，以前從未見過。這個事實提高了我們擔心的程度。」

根據CDC公布的數據，灣區目前是美國流感病毒活動的熱點，幾乎所有監測設施都顯示當地A型流感病毒（H5N1為其亞型）增加的程度為中度到高度。不過，韓喬治說：「據我們所知，本地過去幾周患有上呼吸道疾病的人數並沒有顯著增加。」

令人擔心的是，根據一項新研究，目前的禽流感病毒株已經出現許多突變，可能增加在不同物種間傳播的能力，並降低抗病毒藥物對禽流感病毒的敏感性。

柯恩說：「這是一個新的發展，乳牛和哺乳類動物作為宿主，給禽流感病毒提供了新的變化機會，這是我們正在密切注意的事。」

舊金山 流感 檢測

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