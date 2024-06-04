影藝之都／魔法壞女巫 2華人挑大樑

電影「魔法壞女巫」第一部11月27日將踏上大銀幕。（環球影業提供）

華裔電影人加盟經典音樂劇改編的電影「魔法壞女巫」（Wicked）。「魔法壞女巫」20年來一直是舞台上最受歡迎、經久不衰的音樂劇之一，在今年感恩節假日季，電影「魔法壞女巫」第一部11月27日將踏上大銀幕，成為一場壯觀的、定義一代人的電影盛事。該電影由「摘金奇緣」的華人 製片人朱浩偉指導，華人熟悉的女星，奧斯卡獎 得主楊紫瓊也將扮演希茲大學（Shiz University）女校長莫里布爾夫人。

「魔法壞女巫」是一部講述奧茲國女巫不為人知故事的電影，由艾美獎 、葛萊美獎和東尼獎得主埃里沃（Cynthia Erivo）主演，她飾演女青年艾法芭（Elphaba），但因不尋常的綠色皮膚被誤解，但至今尚未發現她的身分。Ariana Grande飾演葛琳達（Glinda），一位受歡迎的年輕女性，被特權和野心迷惑，尚未發現自己的真實內心。

兩人作為希茲大學學生在夢幻般的綠野仙蹤裡相識，並結下了看似不可思議但深厚的友誼。在遇到奧茲國男巫後，她們的友誼到達了十字路口，人生也走上截然不同的道路。葛琳達對受歡迎的堅定渴望讓她受到權力的誘惑，而艾法芭決心忠於自己和周圍的人，這將對她的未來產生意想不到的、令人震驚的後果。她們在奧茲國的非凡冒險最終將實現她們作為善良葛琳達和「壞」女巫艾法芭的命運。

Jonathan Bailey飾演費耶羅（Fiyero），一位淘氣無憂無慮的王子。東尼獎提名者Ethan Slater飾演Boq，一位無私的芒奇金學生。Marissa Bode飾演艾法芭最喜歡的妹妹Nessarose。流行文化偶像Jeff Goldblum飾演傳奇的奧茲國男巫。

演員陣容還包括由艾美獎提名者楊伯文（Bowen Yang）飾演葛琳達的兩個手下Pfannee和ShenShen，電影新創作的角色科德爾小姐由東尼獎提名者Keala Settle飾演，四屆艾美獎得主Peter Dinklage為Dillamond博士配音。

「魔法壞女巫」由著名電影製片人朱浩偉（Jon M. Chu）執導，電影分為兩部分組成沉浸式文化慶典，「魔法壞女巫」第二部預定明年11月26日上映。