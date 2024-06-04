我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

影藝之都／魔法壞女巫 2華人挑大樑

洛杉磯訊
電影「魔法壞女巫」第一部11月27日將踏上大銀幕。（環球影業提供）
電影「魔法壞女巫」第一部11月27日將踏上大銀幕。（環球影業提供）

華裔電影人加盟經典音樂劇改編的電影「魔法壞女巫」（Wicked）。「魔法壞女巫」20年來一直是舞台上最受歡迎、經久不衰的音樂劇之一，在今年感恩節假日季，電影「魔法壞女巫」第一部11月27日將踏上大銀幕，成為一場壯觀的、定義一代人的電影盛事。該電影由「摘金奇緣」的華人製片人朱浩偉指導，華人熟悉的女星，奧斯卡獎得主楊紫瓊也將扮演希茲大學（Shiz University）女校長莫里布爾夫人。

「魔法壞女巫」是一部講述奧茲國女巫不為人知故事的電影，由艾美獎、葛萊美獎和東尼獎得主埃里沃（Cynthia Erivo）主演，她飾演女青年艾法芭（Elphaba），但因不尋常的綠色皮膚被誤解，但至今尚未發現她的身分。Ariana Grande飾演葛琳達（Glinda），一位受歡迎的年輕女性，被特權和野心迷惑，尚未發現自己的真實內心。

兩人作為希茲大學學生在夢幻般的綠野仙蹤裡相識，並結下了看似不可思議但深厚的友誼。在遇到奧茲國男巫後，她們的友誼到達了十字路口，人生也走上截然不同的道路。葛琳達對受歡迎的堅定渴望讓她受到權力的誘惑，而艾法芭決心忠於自己和周圍的人，這將對她的未來產生意想不到的、令人震驚的後果。她們在奧茲國的非凡冒險最終將實現她們作為善良葛琳達和「壞」女巫艾法芭的命運。

Jonathan Bailey飾演費耶羅（Fiyero），一位淘氣無憂無慮的王子。東尼獎提名者Ethan Slater飾演Boq，一位無私的芒奇金學生。Marissa Bode飾演艾法芭最喜歡的妹妹Nessarose。流行文化偶像Jeff Goldblum飾演傳奇的奧茲國男巫。

演員陣容還包括由艾美獎提名者楊伯文（Bowen Yang）飾演葛琳達的兩個手下Pfannee和ShenShen，電影新創作的角色科德爾小姐由東尼獎提名者Keala Settle飾演，四屆艾美獎得主Peter Dinklage為Dillamond博士配音。

「魔法壞女巫」由著名電影製片人朱浩偉（Jon M. Chu）執導，電影分為兩部分組成沉浸式文化慶典，「魔法壞女巫」第二部預定明年11月26日上映。

艾美獎 華人 奧斯卡獎

上一則

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

下一則

舊金山活禽市場驗出禽流感病毒

延伸閱讀

湯唯前男友竟是「慶餘年」中的他？ 傳兩人當年因「色戒」分手

湯唯前男友竟是「慶餘年」中的他？ 傳兩人當年因「色戒」分手
井柏然命運坎坷 出生28天就被父母拋棄

井柏然命運坎坷 出生28天就被父母拋棄
觀影說劇／胡歌攜手高圓圓 「走走停停」笑中帶淚

觀影說劇／胡歌攜手高圓圓 「走走停停」笑中帶淚
看電影配爆米花 習俗從何來？如何成為電影院金雞母？

看電影配爆米花 習俗從何來？如何成為電影院金雞母？
初夏電影票房慘 「加菲貓」挑大梁居冠

初夏電影票房慘 「加菲貓」挑大梁居冠
娛樂／大衛雷奇「特技玩家」 拍給電影幕後英雄的情書

娛樂／大衛雷奇「特技玩家」 拍給電影幕後英雄的情書

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標