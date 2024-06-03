加大雇員罷工擴大 籲州府制止

加大雇員罷工行動愈演愈烈，預計下周將再擴大到另外三個校園。（電視新聞截圖）

隨著雇員罷工 行動愈演愈烈，加大（UC）官員再次要求加州 政府予以制止。加大稱，這項大規模行動已經導致部分校園癱瘓，並可能威脅到暑期課程。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這項有上萬名雇員罷工的行動，目的在迫使加大放棄對因為參加親巴勒斯坦抗議活動被捕的數百名學生雇員進行紀律處分。加大和United Auto Workers Local 4811工會都沒有透露有多少學生雇員因為此次罷工行動受到影響，不過，工會指出，加大已經禁止數十名雇員進出校園，將他們的出入卡重新設定，使他們無法再進入宿舍或教室。

加大在工會還未開始罷工前，於5月17日首次要求加州公共就業關係委員會（California Public Employment Relations Board）對工會發出禁制令，但未能說服委員會。委員會表示，如果加大能提供更多證據，他們會重新考慮。加大於是於本周再次提交證據。

加大在長達12頁的請求書上指出，工會主席傑米（Rafael Jaime）承諾將「竭盡所能在加大製造混亂」，而他的承諾「似乎已經實現」。

加大還告訴委員會，在洛杉磯加大，有人以工會標語牌擊打一名警察的頭部，其他罷工者占領了「一座重要的學術大樓」，並試圖封鎖入口，還在牆上塗鴉。加大說：「這種情況不能繼續下去。」

傑米對紀事報表示，加大的第二次要求仍舊會失敗，因為他們沒有對委員會已經拒絕的論點做出任何實質的補充。

工會5月31日上午表示，他們計畫下周將罷工行動擴大到另外三所分校，包括聖地牙哥加大、聖塔芭芭拉加大和爾灣加大。

儘管學生雇員授權的罷工行動將進行到6月30日，但柏克萊加大 官員擔心整個暑期課程可能都會受到影響。

柏克萊加大教務長赫馬林（Benjamin Hermalin）表示，罷工將影響至少1萬2000名已經註冊暑期課程的學生，課程已在5月20日開課。他說：「無法完成這些課程將剝奪這些學生獲得學分的機會。」