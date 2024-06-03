標準化考試入學 亞裔多數肯定

亞裔多數支持SAT等標準化考試。（報系資料照片）

最新一份針對亞裔 成人的全美民調 顯示，多數仍然認為SAT等標準化考試與高中成績才是大學招生的正常管道，但反對以種族或族裔作為判斷標準之一。

同時，多數受訪者也認為，體育能力的好壞、家人是否是校友、能否支付全額學費，或父母的教育程度，並非是入學與否的妥適判斷標準。

奴役、種族歧視議題 應列高等教育課程

多數亞裔、夏威夷住民與太平洋島裔都認為，學校應該教授奴役、種族歧視與隔離等議題，並反對個別學校限制課堂討論特定議題的作法，類似某些保守派的學區就有類似禁令。

整體來說，亞太裔（AAPI）成人都認為，高等教育不只是經濟健全的門徑，也是教授批判思考能力、自由意見交流，與增進公平包容的必要管道。

這項調查由非營利機構「亞太裔數據」（AAPI Data）、美聯社－NORC公共事務研究中心進行，訪問了1068位18歲以上的亞太裔成人。時間為2024年4月8日至17日，以英文、普通話、廣東話、越南語、韓語進行，抽樣誤差為正負4.7個百分點。

這份調查也是首度直接探究亞裔對標準化測試的觀感、大學入學其他方式的評價，與教育價值等更廣面向。AAPI Data與美聯社－NORC認為，結果可以提供對亞裔美國人態度更全面的解讀，特別是亞裔學生在加州各大學不成比例地高，但卻經常被追求公平與多元的政策討論所忽略。

調查者認為，過往多份主張亞裔「支持」（黑白）平權措施的報告，其實很可能源自錯誤的提問方式。例如一份2022年的調查就問受訪者，是否支持「黑人、女性與其他少數族裔」獲得公平的高等教育機會，結果得出亞裔69%支持平權措施的結果。但從亞裔狀告哈佛大學濫用平權措施一事來看，民調顯然失真。

最新民調避開平權措施後，結果其實是亞裔其實沒那麼支持依種族決定入學比例。當問到大專院校依族裔決定入學與否，是公平、不公或兩者皆非時，18%認為公平，53%認為不公，27%認為沒差。

重視學習批判思考能力、學區良莠

河濱加大教授與AAPI Data創辦人Karthick Ramakrishnan指出，對於亞太裔的傳統印象是，他們只在乎學歷，因為有文憑才能提高收入，真本事才有職場前途。但這份報告卻反應出，亞太裔觀點的細微差別，並提供更為全面的解讀，顯示亞太裔既重視教育，也重視批判思考能力，並希望培養出通達事理的公民。

其例之一是，高達71%的受訪者認為，公立學校應該教授（黑人）奴役歷史、種族偏見、種族隔離與對AAPI更全面的理解。過半的53%認為，學校應該有性教育，其中72%為民主黨人、25%為共和黨人。

整體來說，亞太裔成人的觀念與美國主流相去不遠，即孩子的成功應該來自勤勉、家教與學校教育。不過，亞裔家庭顯然更重視學區良莠，62%同意相對於全民的49%，因此亞裔家庭更可能為了好學區而住到居住品質較差的住宅。

民調進行同時，哈佛大學、加州理工、耶魯大學、達特茅斯學院、德州大學奧斯汀分校相繼恢復標準化考試作為入學標準，但是加州大學 與加州州立大學則仍未恢復。受訪者的反應不一，聖地牙哥的居民Frank Xu說測驗成績高、大學表現好已經獲得研究證實，他只信研究，他的一個小孩在念麻省理工，一個才高二。

Downtown Magnets High School的孟加拉裔學生Rida Hossain與Shariqa Sultana則說，家裡年收才三萬元，還要送錢回孟加拉，根本負擔不起學測的準備費用。他們說，標準化測驗的成績不代表大學表現，課堂上的討論、實作、合力進行計畫，「這些能力不可能單靠選擇題就能判斷」。

AAPI Data的Karthick Ramakrishnan說，很多亞太裔支持標準化測試的原由是，他們的母國本來就有大學入學考，例如中國、韓國、印度等等，因此一試定江山比起靠關係更公平。調查結果也吻合，第一代移民有70%支持考試，美國出生的第二第三代降到56%。

另外還有居多數的45%認為，考量面對困難與逆境的經驗也很重要，因此不意外的是，69%反對傳承入學，48%反對考量家庭經濟狀況，還有54%認為不該優先錄取家族第一個念大學的。