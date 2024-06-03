歷史拼圖／南加內陸伊甸溫泉 從繁榮到沒落

伊甸溫泉所在度假村。（河濱歷史學會）

很多人都知道在南加 內陸地區有不少溫泉（Hot Springs），這些溫泉在為數不多的度假勝地也扮演了重要角色。溫泉常常出現在地殼斷裂層，比如河濱縣聖哈辛多斷裂層（San Jacinto fault）地區就有許多提供淡水和礦泉水的泉眼，多年來，當地民眾一直在利用。其中鮮為人知的「伊甸溫泉」（Eden Hot Springs）在1800年代頗為有名，也代表著歷史上當地度假經濟曾經繁榮一時。

在1800年代至1900年代，內陸一些度假勝地都以溫泉知名，例如，吉爾曼溫泉（Gilman Hot Springs）和索博巴溫泉（Soboba Hot Springs），還有一個就是伊甸溫泉（Eden Hot Springs），20世紀前期，它在聖哈辛多山谷（San Jacinto Valley）溫泉旅遊業中扮演了重要角色。

雖然伊甸溫泉的名稱出處沒有詳細記載，但在1893年，有人試圖將伊甸溫泉所在地改為「河濱硫磺溫泉」（Riverside Hot Sulphur Springs）時，也特意強調這就是原先的伊甸溫泉，最終「伊甸溫泉」的名稱還是保留下來。

伊甸溫泉所在的度假勝地開發者是來自聖伯納汀諾居民格洛弗（James Glover），後來他將度假設施交給女婿阿姆斯特朗（Frank Armstrong）管理。據傳這裡的水療和泥療可以治療風濕病、濕疹和關節炎。在早期歲月裡，這個度假村相當簡陋，只有木製建築用作度假小屋和餐廳，大多數住宿設施是由帆布和木頭搭建的帳篷結構。

1921年阿姆斯特朗繼承了這個產業，到了1920年中期，他將這個度假村售出。一些投資 者們聘請了著名建築師S.Charles Lee設計新的永久性混凝土建築。這些建築於1929年建成，投資者希望借此打造度假村繁榮，可意外的是正好趕上經濟大蕭條 。

除了遭遇1930年代經濟困境，河濱都會區的新水道迅速成長，使得該地區許多泉水乾涸，包括伊甸溫泉地區。隨後的十餘年裡，這個度假設施經歷了一系列業主更替，直到斯普林博格（Axel Springborg）將這個生意慘澹的度假村買下，並在第二次世界大戰前後一段時間經營得很成功。尤其值得一提的是，位於Temescal Canyon的溫泉Glen Ivy Hot Springs就是由他來經營的，並且以此而聞名。

斯普林博格在經營伊甸溫泉一段時間後，最終在1950年代將其出售。隨後又經過幾位業主更替，1958年被重新命名為加拿大人溫泉（Canadian Hot Springs）再次開放。但這個名字並未持久，1960年代度假村關閉，1979年，一場大火將度假村大部分建築物摧毀，如今，伊甸溫泉的名字只能在當地的地圖上可以可見。