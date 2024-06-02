優勝美地瀑布 水量將達最高峰

優勝美地國家公園內的優勝美地瀑布已開始發出咆哮聲。（國家公園管理處網站實況轉播截圖）

隨著今年充足的積雪因為天氣變熱加速融化，優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）著名瀑布的流量不斷增大，可能在最近幾周內達到最高峰。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，除了知名的優勝美地瀑布（Yosemite Falls）、新娘面紗瀑布（Bridalveil Falls）和春天瀑布（Vernal Falls）正隨著融雪發出咆哮聲之外，較鮮為人知的綢緞瀑布（Ribbon Falls）和銀線瀑布（Silver Strand Falls）也受惠於今年潮濕的天氣而水量大增。

瀑布流量非常依賴氣溫，會在春季氣溫上升、積雪加速融化後開始加大，最終來到流量最大的高峰期。預計下周熱浪將進一步加速融雪速度。

儘管優勝美地去年瀑布流量並未因為經歷了冬季猛烈風暴而恢復昔日的壯觀，但今年同樣程度的積雪量仍有望讓它們在今年帶來精彩表演。普遍認為，6月初會是觀賞的最佳時機。

支持優勝美地國家公園的非營利組織「優勝美地自然保護區」（Yosemite Conservancy）首席博物學家戈靈（Cory Goehring）說：「今年會是非常完美的一年，因為我們沒有看到道路被洪水 淹沒，也沒有看到天氣預測說可能會關閉山谷。在6月看到完整、壯觀的瀑布、體驗整個公園的夢想終於可以實現。」

優勝美地瀑布的宏偉程度是其他瀑布難以超越的，當水由上而下沖擊岩石時，會發出像雷聲一樣大的巨響，還會釋放出大量的霧氣。它的高度達2425呎，是公園內最高的瀑布，也是北美最高的瀑布之一。這個瀑布過去會流到7月或8月，但去年因為經歷了一個異常潮濕的冬季，它一直沒有消失過。

同樣讓遊客印象深刻的新娘面紗瀑布。在斥資1940萬元改造步道和觀景台後，今年春天顯得尤其特別，因為從現在起，人們可以近距離觀賞這個高620呎的瀑布，而且新步道有助減少擁擠狀況，遊客可以有更充分的機會與它親近。