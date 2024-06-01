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應對野火 州府擴大與原民部落合作

編譯組／綜合報導
州長紐森宣布，與聖曼紐印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）、聖曼紐消防部和加州消防暨救援互助系統間，建立新合作夥伴關係。(取自州長官網)
州長紐森宣布，與聖曼紐印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）、聖曼紐消防部和加州消防暨救援互助系統間，建立新合作夥伴關係。(取自州長官網)

因應即將到來的野火季節，加州州長紐森5月31日宣布，州府消防和救援互助系統將與聖曼紐印第安部落（San Manuel Band of Mission Indians）、聖曼紐消防部建立新合作夥伴關係，以增強全州對各類災害的應急響應能力。

這是加州與第三個加州部落國家（tribal nations）達成合作夥伴關係。在此之前，加州州長緊急服務辦公室（Cal OES） 已宣布與巴羅那印第安部落（Barona Band of Mission）、巴羅納消防部、庫梅亞印第安維哈斯部落（Viejas Band of Kumeyaay Indians）及維哈斯消防部建立新的合作夥伴關係。在美國，部落國家擁有自己的政府、法律體系和土地所有權，並享有一定程度的自治權。 

州府指出，部落國家比其他社區都更了解這片土地及其應對方法，自古以來就這樣做。因此，他們參與加州消防和救援互助系統對加州人而言是一個優勢，讓社區更安全。這項合作由Cal OES主導，旨在進一步擴展加州的互助系統，為全州150多個消防部門提供超過270輛消防車。在災難如野火發生時，這項合作可以通過將資源轉移到預期災區並應對緊急事件，以增加地方應急能力。

這些合作夥伴關係得以實現，是因為紐森簽署了參議員多德（Bill Dodd）提出的SB 816法案，允許州政府與部落達成互助協議，在部落協助處理如野火等災害時，增強其獲取聯邦資金和補償的能力。經由加州消防和救援互助系統，聖曼紐消防部獲得一輛III型消防車、一種可以越野的4x4車輛，用於撲滅野火並應對各類災害事件。III型消防車可載四人組成的隊伍和最多500加侖的水，是救災關鍵資源。

為支持原住民的土地管理，去年州政府撥款1900萬美元，用於13個項目。這筆資金支持加州的美洲原住民部落管理祖傳土地，利用傳統生態知識增強野火韌性，並改善部落及周邊社區的野火安全。

加州野火通常發生在每年的春季與夏季之交，州府將5月視為「野火準備月」，以在野火季節到來之前，讓政府機構和相關單位做好野火防範和應對準備工作。州府已啟動相關活動，包括在農村社區展開野火意識宣傳活動。加州消防部門（CAL FIRE）致力於減少火災風險，2023年建築物被毀數量較2022年減少約94%；潛在的特大火災被控制在較小範圍內，保護社區並減少煙霧影響，並連續第四年達到10萬英畝的燃料減少活動目標。

加州 紐森 原住民

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