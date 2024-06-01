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禁大企業收購獨棟宅改裝出租 眾議會通過

編譯胡立宗／綜合報導
圖為出租的獨棟屋。（本報資料照片）
圖為出租的獨棟屋。（本報資料照片）

加州眾議員李天明（Alex Lee）所提的Assembly Bill 2584議案已通過眾議會全院表決，只待參議會通過後就能送交州長簽署。他的議案宗旨，在於防止已持有千戶獨棟宅的大企業繼續買進，並將供應量已經不足的獨棟宅繼續改裝成出租屋。

李天明辦公室的聲明指出，不動產巨頭黑石集團（Blackstone）旗下的Invitation Homes單是加州就已持有1萬2000間出租屋，對於2023年底中位價已達84萬3600元的獨棟屋市場來說已產生抬價效應，使得只有15%的加州家庭能夠買得起獨棟屋。

聲明表示，2006年時，加州房屋自有率達到60%，2022年已經降到55%，對於35歲至45歲的族群來說，2000年至2021年的差異更是由49%降到40%，很大原因就是大型企業持續買進房屋，造成市場難以公平競爭。

至2022年6月，企業持有的加州獨棟屋就超過50萬棟，許多首度購屋的家庭因此買不到面積小、價格低的房屋，而李天明的提案更是呼應了全美其他地方的合理住房修法行動。包括明尼蘇達州議會與國會都在打算禁止大公司收購獨棟屋。

加州 眾議員 明尼蘇達州

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