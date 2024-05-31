加州首季裁員加速 失業人數年增20%

數據顯示，加州過去一年失業人數暴增20%。（電視新聞截圖）

橙縣公報（Orange County Register）報導，加州 失業問題愈來愈嚴重。根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）對家庭就業狀況調查所做的分析，加州今年第一季度失業人數高達48萬2700人。

數據顯示，加州失業人數目前冠全國，排名第二的是德州 ，為27萬4900人，第三名紐約州22萬零600人，第四名伊利諾州15萬5700人，第五名佛羅里德州14萬1900人。

南加州新聞集體（Southern California News Group）商業專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）發現，加州今年第一季度的裁員 情況是七個季度以來最嚴重的一次，裁員人數占美國裁員總數的16%，而在新冠疫情發生前的2015年到2019年，加州裁員人數只占美國裁員總數的14%。不僅如此，加州失業人數增長速度不斷加快，過去一年內暴增20%。

不過，蘭斯納表示，裁員人數增加並非加州特有的現象。蘭斯納指出，加州一年來的裁員人數增幅在美國各州中僅排名第14，增幅最大的是南達科他州，增加79%，接著是密蘇里州，增加51%，紐澤西州增加47%，阿拉巴馬州增加44%，猶他州增加41%。

蘭斯納說，透過回顧新冠疫情發生前的2015年到2019年，可以了解現今的的經濟模式與被視為正常的情況有何不同。

與2015年到2019年同期相比，加州今年第一度季的裁員人數減少了2%，看起來很典型。同時，從全國的⻆度來看，加州這個降幅也非常溫和。數據顯示，與2015年到2019年相比，全國2024年第一季度的裁員人數減少了16%。表現比加州差的只有六個州：愛達荷州裁員人數大增23%，紐澤西州增加12%，德州增加4%，猶化州增加0.2%，紐約州下降0.2%，科羅拉多州下降1%。