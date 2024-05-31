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都市餐廳油煙飄散 占空汙來源25%

編譯胡立宗／綜合報導
炒菜時的油煙也是空汙來源。（本報資料照片）
炒菜時的油煙也是空汙來源。（本報資料照片）

都會區經常有不明來源的揮發性有機化合物（volatile organic compounds，VOC）造成空氣品質更加惡化，國家海洋暨大氣管理局（NOAA）的最新發現是，很多VOC來自餐廳的煮飯做菜，「只要聞得到，就是汙染源」，洛杉磯市區與巴沙迪那下風處就是例證。

NOAA特別針對洛杉磯、拉斯維加斯與科羅拉多州波德（Boulder）進行長期監測與分析，發現餐廳廚房飄出來的「美味」相當誘人，但卻是空汙的成因之一，它們帶有的揮發性有機化合物對人體有害，不只傷害眼睛、呼吸道，還有可能致癌

論文領銜作者Matt Coggon指出，他們多年來一直試圖分析美國各地的不同VOC來源，汽車、野火、農業、商品，但是在市區，他們經常發現不明來源的長鏈醛，最後才終於發現，源頭是廚房的油煙。

以拉斯維加斯而言，賭城大道是全美餐廳密度最高的地方，因此空氣品質一直都很差。拉斯維加斯戶外空氣中，平均21%揮發性有機化合物都是來自烹調活動，高低範圍在10%至30%之間。洛杉磯市區與巴沙迪那下風處也有高濃度的烹調揮發性有機化合物。

NOAA的研究人員指出，來自烹調的空汙以往都被嚴重低估，現在可以確定占都市汙染源的四分之一。汙染問題在室內與家中更為嚴重。至於後續作為，Matt Coggon認為，確定汙染源只是第一步，有了數據才能讓議員瞭解問題所在，並擬定法案。

洛杉磯 致癌 科羅拉多州

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