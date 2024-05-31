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加州去年新宅 2成是ADU加建屋

編譯林思牧╱綜合報導
2023年加州新建的住宅中有五分之一是「加建屋」ADU。(本報檔案照)
2023年加州新建的住宅中有五分之一是「加建屋」ADU。(本報檔案照)

2023年加州新建的住宅中有五分之一是「加建屋」ADU，三年前則是十分之一。從2017年以來州議會訂立了許多新法，放寬審核加建屋計畫的要求，並把原本120天的審核期減少到60天。以這種趨勢來判斷，「三代同堂」在加州會變得比較普遍。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，1984年麥可布萊德雷(Mike Bradley)在柏克萊中區一條安靜的街上買下一棟褐色屋頂的住宅。40年後的今天，住在這裡的人增加很多。首先是2009年他的兒子凱西(Casey Bradley)搬回來住，因為凱西已經結婚並有兩個孩子，麥可在後院裡蓋了一間較小的偏屋，把主屋讓給凱西一家四口住。

2023年，麥可的女兒凱莉(Kelly Bradley)想從屋崙市搬回柏克萊，跟家人就近往來。她找房子一段時間都沒有結果，最後麥可決定在後院裡再建一棟小屋。麥可的房地只有8666平方呎，過去要加建，這麼小的建地可能不會准許再建。但因為加州已到住屋奇缺、屋價奇貴的地步，州議會訂立許多新法，希望盡快增加房舍的數量。

凱西過去在屋崙市的規畫部門工作，對法規相當清楚。七個月之後，一間1000平方呎的兩層小樓房完工，總共的花費是35萬元左右。如今麥可和兒子一家以及女兒，三代全部住在一處，每天兒孫繞膝讓83歲的他，退休生活過得非常豐富。

房地產經紀人剛德曼(David Gunderman)指出，嬰兒潮以及更早的的世代，目前擁有許多資產，可以在已有的房地產上加蓋，紓解一些當今住屋奇缺的問題。剛德曼現在的業務，有許多是替屋主申請與規畫加建屋ADU。他認為這是剛開始的新潮流，會延續相當長的時間。

ADU法規中，最重要的包括代表舊金山的民主黨籍州眾議員丁右立(Phil Ting)主筆的AB 68法案，把審核期限從120天縮短到60天，並且不准地方衙門以建地大小或停車位不夠等理由禁建。另一個是AB 881，過去屋主必須住在當地才能加建，但現在即使是出租屋也可以加建。

但不是所有的人都喜歡這種趨勢，同樣一片土地多住許多人，增加了人口密度，噪音、汙染和擁擠開始出現。

代表舊金山的民主黨籍眾議員丁右提出兩項ADU法案。(丁右立議員官網)
代表舊金山的民主黨籍眾議員丁右提出兩項ADU法案。(丁右立議員官網)

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