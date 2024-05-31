影藝之都╱好萊塢首位華裔女導伍錦霞作品 襁褓中的李小龍曾出現

有「好萊塢第一華裔女導演」之稱的伍錦霞。（照片由魏時煜導演提供）

由香港 城市大學創意媒體學院教授、電影學者魏時煜（S. Louisa Wei）導演的紀錄片《金門銀光夢》（Golden Gate Girls）的最新導演剪輯版，日前在Hammer博物館的比利懷德（Billy Wilder Theater）放映。此次放映由洛加大電影暨電視資料館（UCLA Film & Television Archive）主辦。

本片回溯了電影史上的首位華裔女導演伍錦霞（Esther Eng）的事蹟與生平。她1914年出生於舊金山 ，22歲時便拍攝了自己的第一部華語長片《心恨》（Heartache）。在1930、1940年代，她活躍於香港和好萊塢兩地，共拍攝了十部作品，均為華語片。

她還是個粵劇迷，啟用粵劇女演員做主角，與粵劇圈交好。在做導演之餘，她也投身於華語電影的發行，將「南洋」（即邵氏電影的前身）的片子賣到了北美洲和南美洲的諸多華人聚集的城市和地區。息影之後，她在紐約開了一家名為「寶寶」的餐廳，只因當時有許多粵語演員滯留在當地無事可做，她便將大家組織到一起做事。「寶寶」備受包括馬龍白蘭度在內的主流電影明星的青睞。1970年她過世之後，她的朋友們仍然將餐廳經營了很長一段時間。

魏時煜導演2009年開始探訪舊金山、夏威夷、加州等地，試圖找到伍錦霞可能還在世的親友，還原她的生平。每位出現在電影中的受訪者提起伍錦霞，都讚不絕口。人們談起她，都說她常年穿西裝西褲，梳著時尚短髮，正如照片中那樣。她為人和善、仗義，大家都稱她為「霞哥」。

值得一提的是，伍錦霞拍攝電影《金門女》時，還是嬰兒的李小龍 在裡面飾演了一個女嬰。在映後座談上，魏時煜導演也分享了一個奇蹟般的機緣巧合。香港有李小龍的影迷組織了《金門銀光夢》的放映，消息傳到法國，法國同樣也有一群李小龍的影迷，其中一人聯絡了導演，表示希望能獲得李小龍嬰兒時期的照片。作為交換，此位影迷手中居然有伍錦霞的《金門女》DVD，比起導演之前蒐集到的VHS錄影帶清晰不少。這即是此次放映的最新導演剪輯版多了三分鐘伍錦霞拍攝的原片的原因。