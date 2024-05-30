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房屋險愈來愈貴 7招可降保費

編譯胡立宗／綜合報導
居家環境也是影響保費的原因，雜物多、易跌倒保費就高。（路透）
居家環境也是影響保費的原因，雜物多、易跌倒保費就高。（路透）

雖然保險費是由加州政府把關，但是基於天災風險增加，州府近期還是核准了增加15%至20%費用的申請案，受影響的屋主超過30萬人。San Diego Community Newspaper Group指出，雖然有些變數是個人無法影響的，但是做好部分準備卻能幫您省下一筆錢。

報導指出，影響保單價格的最大因素有四：

一是天災風險，特別是山火、地震或淹水；

二是建築成本，市中心或高價區的災後重建成本高，保單當然也貴。

三是住房條件，家裡一堆高科技設備，保費自然比簡潔風要貴，因為失竊風險高；家裡容易受傷的地點多，也會影響保費。

四是人口密度，人口愈密集的地區，竊盜、受損風險也高。

降低保費的方法有七個：

1.貨比三家不吃虧，雖然要多花點時間，但是各家保險估算保費的方法不同，多要幾家的報價，自然可以找出更合理的收費。

2.幾項保險都在一家，同時投保房屋、車險或租屋險，多半能拿到優惠價，您的財務管理也更省事。

3.提高自負額，在不影響財務健全的前提下，提高自負額可以減少保費。

4.改善居家環境，改用更為耐用的屋頂材料，強化抗震與防火設備也能降低保費。

5.保持良好信用紀錄，Credit Score不只影響貸款，還會影響保費。

6.每年審視保險項目，換約時再確認某個項目是否都還需要，例如地板改裝後滑倒風險減少，意外險的部分就可以合理節省。

7.購屋就要先看好環境，影響保費的一個因素是，案件發生時，警察能多快到達，火災發生時，消防隊能多快到達，只要時間合理，保費都有談的機會。

保費 保險 加州

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