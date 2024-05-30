我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

最適合育兒城 佛利蒙第1 爾灣第3

洛杉磯訊
全美最適合養育子女的城市，第一名是加州佛利蒙。（pexels）
全美最適合養育子女的城市，第一名是加州佛利蒙。（pexels）

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，美國人平均一生中預計搬家12次。在選擇安家的目的地時，子女的成長環境，往往是關鍵考量之一。

個人理財網站WalletHub在對比全美180多個城市的45個關鍵指標後，給出一份最適合養育子女的城市排名。排名中的指標，考慮每個地區的家庭核心需求，例如住房成本、當地學校和醫療保健系統品質，以及休閒娛樂環境。

根據這項排名，2024年最適合養育子女的城市前五名依次為：加州佛利蒙（Fremont）、堪薩斯州奥弗蘭帕克（Overland Park）、加州爾灣（Irvine）、德克薩斯州布蘭諾（Plano）、華盛頓州西雅圖（Seattle）。

在這份排名中，多個加州城市上榜。佛利蒙成為2024年最適合組建家庭、養兒育女的地方。WalletHub指出，這主要歸功於當地經濟水平，佛利蒙是家庭收入中位數最高城市之一，近12萬2000元，貧困家庭比例排名全美第四低，獲得食品券的家庭比例排名第三低。在佛利蒙，50.5%的家庭有18歲以下的孩子，是全國比例最高的城市之一。

佛利蒙在兒童教育方面尤其出色，當地67.4%的公立學校評分至少7分（滿分10分），並且人均擁有大量夏令營機會。佛利蒙也是一個讓居民保持健康的城市，只有1.4%的兒童缺乏醫療保險，這一比例是全國第二低。該市的人均公園綠地面積排名全美第五，為居民提供良好的戶外運動機會。

在南加州，爾灣市的育兒環境也非常突出。當地的人均暴力犯罪率最低，人均財產犯罪率排名第20，較低的交通死亡率，也可以確保兒童安全。此外，爾灣也是兒童教育的好地方，當地學校獲得7分以上的比例全國最高，接近90%，而且學生人均擁有大量參與夏令營機會。

WalletHub分析師Cassandra Happe表示，想要找到最好的養家糊口地方非常困難，在可負擔的生活成本與良好教育機會、安全性和休閒娛樂環境之間取得平衡不容易。她建議父母們可以將選擇的範圍縮小到家附近的一些最佳城市。

加州 爾灣 醫療保險

上一則

南加內陸沙漠泉 拓荒者救命水

下一則

洛時精選／亞太裔「城鎮」匯聚南加 全美最多

延伸閱讀

許恆積牙醫專精齒列矯正 初診免費諮詢

許恆積牙醫專精齒列矯正 初診免費諮詢
佛利蒙聯合高中學區 選舉制度改革定案

佛利蒙聯合高中學區 選舉制度改革定案
費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福

費利蒙中文學校畢典 洋溢祝福
保富銀行爾灣第二分行 熱鬧開幕

保富銀行爾灣第二分行 熱鬧開幕
違規闖紅燈致華翁慘死 南加爾灣警尋肇事逃逸者

違規闖紅燈致華翁慘死 南加爾灣警尋肇事逃逸者
特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
直擊洛市最大爛尾樓，驚現神秘華人買家？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

2024-05-23 21:38
華女銀行帳戶的錢都處於待轉出（Pending）狀態。（受訪者提供）

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

2024-05-23 02:20
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣