最適合育兒城 佛利蒙第1 爾灣第3

全美最適合養育子女的城市，第一名是加州佛利蒙。（pexels）

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據顯示，美國人平均一生中預計搬家12次。在選擇安家的目的地時，子女的成長環境，往往是關鍵考量之一。

個人理財網站WalletHub在對比全美180多個城市的45個關鍵指標後，給出一份最適合養育子女的城市排名。排名中的指標，考慮每個地區的家庭核心需求，例如住房成本、當地學校和醫療保健系統品質，以及休閒娛樂環境。

根據這項排名，2024年最適合養育子女的城市前五名依次為：加州 佛利蒙（Fremont）、堪薩斯州奥弗蘭帕克（Overland Park）、加州爾灣 （Irvine）、德克薩斯州布蘭諾（Plano）、華盛頓州西雅圖（Seattle）。

在這份排名中，多個加州城市上榜。佛利蒙成為2024年最適合組建家庭、養兒育女的地方。WalletHub指出，這主要歸功於當地經濟水平，佛利蒙是家庭收入中位數最高城市之一，近12萬2000元，貧困家庭比例排名全美第四低，獲得食品券的家庭比例排名第三低。在佛利蒙，50.5%的家庭有18歲以下的孩子，是全國比例最高的城市之一。

佛利蒙在兒童教育方面尤其出色，當地67.4%的公立學校評分至少7分（滿分10分），並且人均擁有大量夏令營機會。佛利蒙也是一個讓居民保持健康的城市，只有1.4%的兒童缺乏醫療保險 ，這一比例是全國第二低。該市的人均公園綠地面積排名全美第五，為居民提供良好的戶外運動機會。

在南加州，爾灣市的育兒環境也非常突出。當地的人均暴力犯罪率最低，人均財產犯罪率排名第20，較低的交通死亡率，也可以確保兒童安全。此外，爾灣也是兒童教育的好地方，當地學校獲得7分以上的比例全國最高，接近90%，而且學生人均擁有大量參與夏令營機會。

WalletHub分析師Cassandra Happe表示，想要找到最好的養家糊口地方非常困難，在可負擔的生活成本與良好教育機會、安全性和休閒娛樂環境之間取得平衡不容易。她建議父母們可以將選擇的範圍縮小到家附近的一些最佳城市。