財務管理成必修課 部分高中已先行

Mesa Verde High School的學生Adelisa Dubravac。（取自CBS Sacramento報導）

加州 議會正在討論Assembly Bill 2927議案，最快可能在2030-2031學年就讓財務知識成為高中必修課。不過CBS電視台報導，沙加緬度的一些高中已經開始教授財務管理了，例如柑橘岡（Citrus Heights）的Mesa Verde High School。

開始上高中之前，Adelisa Dubravac連想都沒想過理財，但現在的她正在高中的Safe Credit Union分行實習，學習銀行的基本運作。她說，管帳啦，該花多少啦，「我真希望我早點知道這些」。

聖胡安聯合學區 （San Juan USD）與Safe Credit Union的合作下，學區的高中生都能學到理財知識。Mesa Verde商業教師Spencer Murrish說，這些不只是書本知識，而是自己動作做學來的。

Spencer Murrish說，這些課程不只幫學生學會怎麼經營，還在於能讓學生知道怎麼理財，知道理財才能成為負責任的社會人。他說，這些書本上學不到的知識，學生都非常有興趣，例如時薪17元，該怎麼花才能付得起房租與意外開銷。

除了開支票 帳戶、理財與複利概念，這些會影響一生的概念，課程也不光只有錢。Spencer Murrish說，商業經營很大的一部分在於成為有道德、肯負責的人，當公司有道德底線，才能提供最好服務。

Adelisa Dubravac似乎都懂了，她們開始做些小小的，但能改變人生的決定，包括如何花錢，「買東西前先想想，我到底需不需要它？」