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校園抗議活躍 6成雇主猶豫聘應屆畢業生

洛杉磯訊
一項調查顯示，超六成的企業領導對於聘用應屆大學畢業生表示擔憂。（取自Pexels網站）
一項調查顯示，超六成的企業領導對於聘用應屆大學畢業生表示擔憂。（取自Pexels網站）

隨著Z世代進入職場，一項新的調查顯示，雇主們對於這一代畢業生展現出了更多的擔憂，因為發現他們普遍「職業道德較差，政治傾向更強，實踐技能較少」。隨著挺巴抗議活動的愈演愈烈，愈來愈多的雇主對於雇用這屆畢業生表現出猶豫不決的態度，甚至有超兩成雇主表示，不太可能雇用參加抗議活動的應屆畢業生。

Intelligent.com今年5月對1268名商界領袖進行了調查，以了解他們對雇用應屆大學畢業生的擔憂，結果發現，約有64%的企業領導者表示，他們對於聘用應屆大學畢業生表示擔憂，稱他們缺乏強烈的職業道德(65%)、薪資期望過高(57%)，並且有優越感(50%)。超過一半的受訪者表示，自2019年以來，他們對雇用應屆大學畢業生的擔憂有所增加。

首席教育與職業發展顧問Huy Nguyen表示：「近年來，人們似乎愈來愈擔心Z世代在生活各個方面，包括工作場所，對政治很投入並大膽表達信仰。雇主們似乎擔心，如果他們雇用了剛從大學校園抗議文化環境中出來的直言不諱的員工，會對公司的業務生產目標造成干擾並可能引發混亂。」

在對新畢業生表示擔憂的商業領袖中，84%受訪者表示，與前幾代相比，Z世代期望的薪資過高。此外，79%的人認為Z世代大學畢業生的工作態度較差，75%的人認為他們更有優越感，70%的人認為他們比前幾代人更政治化。

還有30%的商業領袖因為過去6個月的親巴勒斯坦抗議活動，對雇用新畢業生的擔憂增加。Huy Nguyen說：「鑑於大學抗議活動引發了關於言論自由、抗議權利和對不同觀點的容忍度的激烈辯論，一些商業領袖對雇用新近畢業生的擔憂增加是合理的。」在對雇用新畢業生表示擔憂的商業領袖中，22%表示他們不願意雇用參與抗議活動的畢業生。相反，21%表示更願意雇用這些畢業生，而57%保持中立。

不願意雇用抗議者的原因在於他們可能表現出對抗行為（63%），過於政治化（59%），或可能讓員工感到不安（55%）。此外，一些商業領袖認為抗議者是潛在的負擔（45%）、危險（40%）、教育不夠（24%），或其政治理念與自己的衝突（23%）。

同時，一些商業領袖表示更願意對積極參與抗議活動的畢業生拋出橄欖枝，認為他們敢於發聲（73%）、有堅定的價值觀（72%），並且對事業有奉獻精神（61%）。

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