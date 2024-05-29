要求特赦親巴抗議者 加大雇員擴大罷工

加大雇員工會展開罷工行動，要求特赦親巴勒斯坦抗議者，已擴大至三所分校。（電視新聞截圖）

為了要求特赦親巴勒斯坦抗議者，擁有4萬8000名會員的加大（UC）雇員工會United Auto Workers Local 4811本周擴大罷工 行動，洛杉磯加大 和戴維斯加大的雇員28日上午也加入罷工行列，使罷工人數接近工會會員總人數的三分之一。

CalMatters報導，繼上周聖他克魯茲加大約2000名研究生雇員和研究雇員展開罷工後，洛杉磯加大和戴維斯加大約1萬2000名雇員28日也加入罷工行列。罷工者包括助教、學術研究人員和作業評分員，這將使這三所加大的授課與兩周後的期末考受到影響。

罷工者並非為了薪資或福利罷工，而是出於不滿加大對在校園中被警察逮捕或被停職、包括工會成員在內的親巴勒斯坦抗議者做出的反應。根據工會發表的公開聲明，其核心訴求是要求加大「特赦遭到逮捕或面臨大學紀律處分的人」。

28日上午約9時，約有60名學術研究人員開始在洛杉磯加大的羅伊斯廣場（Royce Quad）展開罷工行動，這裡正是數周前親巴營地學生遭到攻擊的地方。到了上午約10時30分，集結人數已增至200多人。

對罷工行動持批評態度的洛杉磯加大策略傳播副校長大迫（Mary Osako）說：「我們的學生正在為期末考做準備，洛杉磯加大關心的是如何盡我們所能支持學生。學生們付了學雜費來到這裡讀書，我們對蓄意妨礙他們讀書的外部干擾感到失望。」

戴維斯加大發言人基斯柳克（Bill Kisliuk）談到罷工行動時說：「我們將致力維護校園安全。」

更甚的是，加大總校長辦公室（Office of the President）稱此次罷工行動為非法，表示與工會簽定的合約包括了一項不罷工的條款。

不過，工會強烈反對這個說法，他們引援法律先例表示，工會可以對不在工會合約範圍內的不公平勞動行為進行罷工，一名洛杉磯加大法學院教授也同意這個觀點。

CalMatters表示，近兩萬名工會成員在兩周前投票 決定是否進行罷工，約80%的投票者贊成罷工。