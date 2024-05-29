我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

可回收塑膠袋不環保 商店禁用

編譯廖宜怡／綜合報導
加州參眾兩會通過法案禁止超市提供可重複使用的厚塑膠袋，若獲得州長簽署，將從2026年1月1日起生效。（取自Pexels）
加州參眾兩會通過法案禁止超市提供可重複使用的厚塑膠袋，若獲得州長簽署，將從2026年1月1日起生效。（取自Pexels）

加州參議會和眾議會上周分別通過兩項法案，將禁止超市、零售店和便利商店提供顧客可重複使用的厚塑膠袋。如果這兩項法案在呈交對方議會獲得通過、並由州長紐森（Gavin Newsom）簽署後，將於2026年1月1日起生效。

為了減少街道上的垃圾和防止海洋被塑膠進一步汙染，加州選民2016年投票通過第67號法案，禁止大部分的超市和零售商店繼續使用一次性薄塑膠袋。但是，這項法案存在著一個由幾位民主黨議員設置的一個漏洞，即印有可回收和可重複使用標誌的厚塑膠袋不受此法律限制。

如今，環保組織及其支持者組成的聯盟認為，可回收、重複使用的塑膠袋也應該被禁止。

提出AB2236法案的加州民主黨眾議員鮑爾-卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）說：「透過更嚴格的規定和環保替代方案，我們已經準備好捨棄塑膠袋、清理我們的環境。」

這類帶有提手、較厚實的塑膠袋，在一般超市和零售商店很常見，而且數量愈來愈多。調查發現，這些塑膠袋絕大部分都沒有被回收。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，ABC電視台去年進行了一項調查，記者在WalMart和Target回收箱中46捆塑膠袋上，貼上電子追蹤標籤，最終只有四捆被送到回收中心，一半被送到垃圾掩埋場和垃圾焚化廠，七捆被送到不回收也不分類塑膠物的轉運站，三捆被運到印尼和馬來西亞。

追蹤運往垃圾掩埋場垃圾的政府機構「加州回收」（Cal Recycle）發現，2014年，加州垃圾中有8萬3000噸塑膠袋，在禁止使用一次性塑膠袋後，塑膠袋垃圾減少至6萬7000噸，但到2021年激增至13萬9000噸。

支持法案的加州超商協會（California Grocers Association）發言人羅斯（Nate Rose）指出，包括全食（Whole Foods）和Trader Joe's在內的一些連鎖超市早已不再提供塑膠袋，只提供紙袋。他說：「新法律不會對消費者購物習慣造成嚴重衝擊，人們還是有紙袋可以使用，或者可以自備購物袋，應該能平穩過渡。」

AB2236法案上周在眾議會以30比7的票數通過，另一項由加州參議員布里克斯彼爾（Catherine Blakespear）提出的SB1053法案，則在參議會以51比7的票數通過。紐森目前還未透露他是否會簽署這兩項法案，但根據他近年來簽署了多項加強回收的法案，相信新法案應能獲得簽署。

加州 紐森 民主黨

上一則

校園抗議活躍 6成雇主猶豫聘應屆畢業生

下一則

消亡年？加州1元店迅速萎縮中

延伸閱讀

紐森承諾供遊民1200個迷你屋 政策疑跳票

紐森承諾供遊民1200個迷你屋 政策疑跳票
紐森：6/3起 DMV五項事務可上網辦理

紐森：6/3起 DMV五項事務可上網辦理
紐森欲砍白卡針灸醫療報銷 華裔社區代表、患者、議員集會抗議

紐森欲砍白卡針灸醫療報銷 華裔社區代表、患者、議員集會抗議
紐森重返辦公室政策惹議 面臨審計長審查

紐森重返辦公室政策惹議 面臨審計長審查
提高醫護工資 紐森恐延後

提高醫護工資 紐森恐延後
州長紐森削減住房撥款 南加州政府協會反對

州長紐森削減住房撥款 南加州政府協會反對

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費