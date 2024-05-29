可回收塑膠袋不環保 商店禁用

加州參眾兩會通過法案禁止超市提供可重複使用的厚塑膠袋，若獲得州長簽署，將從2026年1月1日起生效。（取自Pexels）

加州 參議會和眾議會上周分別通過兩項法案，將禁止超市、零售店和便利商店提供顧客可重複使用的厚塑膠袋。如果這兩項法案在呈交對方議會獲得通過、並由州長紐森 （Gavin Newsom）簽署後，將於2026年1月1日起生效。

為了減少街道上的垃圾和防止海洋被塑膠進一步汙染，加州選民2016年投票通過第67號法案，禁止大部分的超市和零售商店繼續使用一次性薄塑膠袋。但是，這項法案存在著一個由幾位民主黨 議員設置的一個漏洞，即印有可回收和可重複使用標誌的厚塑膠袋不受此法律限制。

如今，環保組織及其支持者組成的聯盟認為，可回收、重複使用的塑膠袋也應該被禁止。

提出AB2236法案的加州民主黨眾議員鮑爾-卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）說：「透過更嚴格的規定和環保替代方案，我們已經準備好捨棄塑膠袋、清理我們的環境。」

這類帶有提手、較厚實的塑膠袋，在一般超市和零售商店很常見，而且數量愈來愈多。調查發現，這些塑膠袋絕大部分都沒有被回收。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，ABC電視台去年進行了一項調查，記者在WalMart和Target回收箱中46捆塑膠袋上，貼上電子追蹤標籤，最終只有四捆被送到回收中心，一半被送到垃圾掩埋場和垃圾焚化廠，七捆被送到不回收也不分類塑膠物的轉運站，三捆被運到印尼和馬來西亞。

追蹤運往垃圾掩埋場垃圾的政府機構「加州回收」（Cal Recycle）發現，2014年，加州垃圾中有8萬3000噸塑膠袋，在禁止使用一次性塑膠袋後，塑膠袋垃圾減少至6萬7000噸，但到2021年激增至13萬9000噸。

支持法案的加州超商協會（California Grocers Association）發言人羅斯（Nate Rose）指出，包括全食（Whole Foods）和Trader Joe's在內的一些連鎖超市早已不再提供塑膠袋，只提供紙袋。他說：「新法律不會對消費者購物習慣造成嚴重衝擊，人們還是有紙袋可以使用，或者可以自備購物袋，應該能平穩過渡。」

AB2236法案上周在眾議會以30比7的票數通過，另一項由加州參議員布里克斯彼爾（Catherine Blakespear）提出的SB1053法案，則在參議會以51比7的票數通過。紐森目前還未透露他是否會簽署這兩項法案，但根據他近年來簽署了多項加強回收的法案，相信新法案應能獲得簽署。