昔熱門名字Alexa 因Amazon趨冷？

名為Alexa的女孩減少，或許跟Amazon推出語音助理Alexa有關？（路透）

「Alexa」這個女生名字源自古希臘文，男生叫Alex或Alexander，意謂著「人類守護者」，感覺起來是個頗有古意的好名字。

不過，根據聯邦社安局（Social Security Administration）的統計，這個名字在40年前並不受歡迎。1983年全美的男寶寶有6萬8000個叫「Michael」，女寶寶有5萬4000個叫「Jennifer」。Alexa大概只有一兩百人，排名第745名。

但是因為不明原因，Alexa之後一路走揚，2006年登上自己的高峰，創下同年有6100個Alexa出生，為美國最受歡迎的第39名。此後，Alexa人數開始下滑，直到2014年底Amazon 推出語音助理「Alexa」，2015年才又拉起一波Alexa命名潮。

只是人氣不但沒有維持，還一路走跌，2023年時，全美只有490個新生兒叫Alexa。發現此一現象的Sherwood News半開玩笑地指出，或許因為爸媽厭倦了喊「Alexa」時，小孩和語音助理同時都會回答吧。

另外，紐約時報 曾經統計過2010年至2020年的命名趨勢，類似Evie、Elsie、Alfie、Freddie、Archie這樣的簡稱，都躋身最受歡迎榜。復古名也開始受歡迎，神祇Apollo、Titan、Freya、Calliope的人數都在增加，Alexa可能也因此走紅吧。

不過，依照名人取名字似乎是永遠不會消退的潮流，Marilyn因為瑪麗蓮夢露而一直很受歡迎，Edison與Lennon的熱潮也一直不退。同時，千禧世代開始成為父母後，也為命名學帶來新趨勢，除了叫Holland與Malaysia的女孩變多，叫Harlem與Caspian的男孩也變多了。

另外還有兩性皆宜的名字，如Robin、Dominique、Coen、Flynn、Crosby、Wells都在增加。自創的名字Avalyn、Bexley、Haisley、Kace、Kye與Paisleigh也進入千大排行榜。