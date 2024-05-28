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5/28全國漢堡日 速食店搶推好康

編譯陳盈霖／綜合報導
包括漢堡王等各家漢堡店，響應28日全國漢堡日都提供限時優惠或免費漢堡。（漢堡王官網）
包括漢堡王等各家漢堡店，響應28日全國漢堡日都提供限時優惠或免費漢堡。（漢堡王官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，5月28日（周二）是全國漢堡日（National Burger Day），漢堡迷們可在許多漢堡店享受免費或折扣食物，包括漢堡王（Burger King）、溫蒂（Wendy's）或Arby's等，都提供漢堡限時折扣。

Jack in the Box當天最低消費一元，可免費贈送Jumbo Jacks。消費者可通過該店的應用程式App或官網註冊Jack Pack獎勵計畫（Jack Pack Rewards Program）兌換優惠。

漢堡王會員的獎勵計畫（rewards program），可在最低消費70美分或以上時，免費獲得一個漢堡。

溫蒂漢堡的顧客，只需消費任意商品，即可以一分錢購買一個小培根起司漢堡（Jr. Bacon Cheeseburger）。該優惠自28日起至6月2日。

Arby's漢堡則從國殤日（Memorial Day）開始，該店獎勵計畫可透過應用程式或網站，半價購買任何漢堡。

農民男孩（Farmer Boys）的顧客，則可從下午4時至打烊前，光顧參與活動的餐廳，可享受四元的大起司漢堡（Big Cheese Burger）。

水牛荒野雞翅（Buffalo Wild Wings）獎勵新舊會員，可享受BOGO漢堡免費優惠，該優惠內用（堂食）、外送或外帶訂單都適用。

Dave and Buster's忠實顧客當天可享受漢堡五折優惠。

而由唐尼、馬克和主廚保羅沃爾伯格（Donnie、Mark ＆ Paul Wahlberg）兄弟創立的沃爾伯格漢堡連鎖店（Wahlburgers），當天提供任意兄弟選擇漢堡（Brother's Choice Burgers）五折優惠，包括The Impossible Burger（馬克的選擇）、The BBQ Bacon Burger（唐尼的選擇）和The Our Burger（保羅的選擇）。

而Smashburger的顧客，可在當天於全國參與活動的門市，無論堂食、網站或應用程式，只要使用代碼CLASSIC24，即可得到價值五元的Classic Single Smashburgers漢堡。

漢堡王 洛杉磯 App

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