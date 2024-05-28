我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦眾議員羅芙根。（取自聯邦眾議院網站）
聯邦眾議員羅芙根。（取自聯邦眾議院網站）

加州選出的聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）日前表示，聯邦交通部公路管理局（Federal Highway Administration，簡稱FHA）已經同意，撥款6370萬2988元給加州交通部，用於電動車充電裝置的維修與更換。

羅芙根同時也是「加州民主黨籍國會議員團」（California Democratic Congressional Delegation）選出的主席。她表示，氣候變遷是項嚴重威脅，經費必須用在刀口上，電動車基礎設施就是環境友善的選項之一。

羅芙根強調，這項重要的聯邦補助，將能降低溫室氣體排放量，增加電動車換用量，提供電動車工作機會，並促進加州整體經濟發展。

這筆經費來自公路管理局的電動車專案「Electric Vehicle Charger Reliability and Accessibility Accelerator Program」，意在協助充電站點的損壞設備維修與更換。公路管理局撥款的法源為「兩黨基礎設施法」（Bipartisan Infrastructure Law）。

電動車 加州 氣候變遷

上一則

白宮制定族裔數據新標準 專家籲社區參與

下一則

整修完成 翠華堂10名畫家聯展

延伸閱讀

加州流行的Arrowhead瓶裝水有問題？公益組織這樣說

加州流行的Arrowhead瓶裝水有問題？公益組織這樣說
WSJ：某些消費者基於個人政治傾向拒絕電動車

WSJ：某些消費者基於個人政治傾向拒絕電動車
美眾院外委會主席率團訪台 賴清德籲兩岸共同承擔區域安全責任

美眾院外委會主席率團訪台 賴清德籲兩岸共同承擔區域安全責任
企業提供茂宜倖存者免費旅行 7月暢遊加州迪士尼

企業提供茂宜倖存者免費旅行 7月暢遊加州迪士尼
加州通膨放緩 最壞情況已過去

加州通膨放緩 最壞情況已過去
殯葬新趨勢 讓遺體自然分解

殯葬新趨勢 讓遺體自然分解

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金