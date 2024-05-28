聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁

聯邦眾議員羅芙根。（取自聯邦眾議院網站）

加州 選出的聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）日前表示，聯邦交通部公路管理局（Federal Highway Administration，簡稱FHA）已經同意，撥款6370萬2988元給加州交通部，用於電動車 充電裝置的維修與更換。

羅芙根同時也是「加州民主黨籍國會議員團」（California Democratic Congressional Delegation）選出的主席。她表示，氣候變遷 是項嚴重威脅，經費必須用在刀口上，電動車基礎設施就是環境友善的選項之一。

羅芙根強調，這項重要的聯邦補助，將能降低溫室氣體排放量，增加電動車換用量，提供電動車工作機會，並促進加州整體經濟發展。

這筆經費來自公路管理局的電動車專案「Electric Vehicle Charger Reliability and Accessibility Accelerator Program」，意在協助充電站點的損壞設備維修與更換。公路管理局撥款的法源為「兩黨基礎設施法」（Bipartisan Infrastructure Law）。