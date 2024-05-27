眾議會通過 禁公私立大學傳承錄取

加州眾議會通過AB 1780法案，禁止加州公私立大學和學院世襲錄取。（CBS電視台）

CBS電視台報導，加州 眾議會日前批准舊金山民主黨籍州眾議員丁右立（Phil Ting）提出的AB 1780法案，禁止加州公私立大學和學院進行「傳承入學」（legacy admissions）的錄取方式。該法目前已送交加州參議會審議。

丁右立在聲明中表示，「若你努力學習、成績優異，且擁有全面背景，你的位置不應該被那些僅因他們家庭可寫大額支票或家庭成員為校友的學生占據。」

史丹福大學 （Stanford Univ.）四年級學生克里斯汀（Christian）是家中第一代大學生，他支持該法。「身為家中無人上大學的人，這真的很不公平，特別是他們剛剛取消平權行動，所以他們甚至不再試圖幫助像我們這樣沒機會進入大學的人」他說，「只讓有校友關係者入學的方式真的很糟，那我們呢？那些可以在這裡表現出色卻沒機會的學生怎麼辦？」

丁右立說，這項法案是回應去年美國最高法院（U.S. Supreme Court）一項裁決，該裁決禁止在大學錄取過程中考慮種族因素。他說，雖然加大（UC）、州大（CSU）和社區學院（community college）系統在錄取學生時，不考慮捐助者或校友關係，但該州其他學校仍使用這種傳統招生方式。

他的辦公室提供2022年秋季入學數據稱，聖塔克拉拉大學（Santa Clara Univ.）8677名錄取者中，有1133人有上述關聯性（約13.1%）。

他表示，該法圍繞因不公平的「後門」而顯現出公平性問題。「我認為傳承入學的諷刺之處在於，這種招生幫助這個國家最不需幫助的家庭。他們屬於最富有的1%，每年收入超過60萬元，現在我們有一種政策居然在幫助他們，這非常奇怪。即使他們沒有進入史丹福大學，他們也有很多機會。」

丁右立並指出，申請大學是擇優錄取，是關於成績、考試分數和表現，但實際上大約14%的南加大 （USC）、史丹福和聖塔克拉拉大學學生招收並非如此，非常令人驚訝。

若該法通過，加州將成為繼馬里蘭（Maryland）後，禁止公私立大學進行傳承錄取的州。科羅拉多（Colorado）和維吉尼亞（Virginia）州均已禁止世襲錄取。