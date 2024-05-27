掃碼機50年 改寫商店結帳史

第一台掃碼結帳機Spectra-Physics Model A。（取自美國國家歷史博物館網頁）

現在去超市購物，人工結帳或自助結帳很少超過十分鐘的，因為所有商品都有條碼，掃一掃就能自動計算總價，聰明一點的機台還會要求顧客把東西放上去秤重，重量不對還會提醒你結錯商品。

但是在1970年代，甚至1990年代早期，很多商店都還是要收銀員手動輸入價錢，然後再得出總價。是什麼東西改變了結帳流程？答案就是掃碼機，而它們今年將歡度問世50周年。

史密森尼學會發行的「Smithsonian Magazine」指出，（一維）條碼早在1949年就已經出現，只是最初的格式是同心圓，又稱公牛眼（bull-eye）。經過兩位發明者Norman Joseph Woodland、Bernard Silver的持續改進，才演變成後來只有X軸的一維條碼（bar code）。

Bar Code的源頭是摩斯密碼，因為當過童子軍的Norman Woodland非常喜歡摩斯密碼的簡約特質，因此就以黑白條紋形成摩斯密碼組，可以寫入商品編號、批次、價格、優惠等資訊。但是Bar Code的廣泛運用要等到1970年代，因為直到那時體積很小的積體電路電腦才成為主流。

改寫美國超市結帳史的一刻發生在1974年6月26日上午，地點是俄亥俄州 特洛伊市（Troy）的Marsh Supermarket。當年的老闆買進十台Spectra-Physics Model A的掃碼機，一台要價4000元，相當於2024年的2萬5000元，而且還不包括安裝與培訓費用。

6月26日當天，Marsh Supermarket研究人員Clyde Dawson假裝是顧客，買了一包Wrigley's的口香糖，收銀員Sharon Buchanan泰然自若地接下後掃碼，然後迅速地幫Clyde Dawson結好帳，過程中沒有打任何一個字。而因為條碼的密致度，就算小小的口香糖也能貼上收銀條碼，當然更別提之後更便利的變化，商品生產時就已經印好條碼。

自這一刻起，超市購物的結帳方式開始轉變，愈來愈多的店家採用掃碼結帳，雖然有些人還是懷念看得到價錢的舊標籤，但是條碼的便利性已然說服所有人。店經理Claude Fenstermaker接受Troy Daily News的訪問時高興地表示，這是所有客人的勝利，因為不再會有打錯價格、搞錯優惠的烏龍事件了，商品再多也不會結錯帳；他後來說，「但是我也沒想過條碼會有無處不在的一天」。