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殯葬新趨勢 讓遺體自然分解

編譯胡立宗／綜合報導
自然分解殯葬業者Recompose所提供的身後服務，將遺體鋪滿植物，然後放入隔離艙。（取自CNBC網站）
自然分解殯葬業者Recompose所提供的身後服務，將遺體鋪滿植物，然後放入隔離艙。（取自CNBC網站）

遺體自然分解（human composting）已經逐漸成為新趨勢。「全美殯葬師協會」（National Funeral Directors Association）統計，2022年時已經有60.5%的人願意選擇環保葬禮；U.S. Funerals Online的統計，遺體分解的費用在4000元至5500元間，既環保又不鋪張。

加州允許自然分解的法令要到2027年才會生效，但是洛杉磯時報報導，許多加州人已經等不及了，現今就開始把親人遺體送到華盛頓州進行自然分解，因為當地2020年就已經開放自然分解。

自然分解的程序是，在完成追思後，將置滿草木的棺木放入隔離艙，接下來的30天至60天，艙內都維持131度的高溫，並且有專用空調吸收產生的氣體，取出之後再進行骨頭的碎裂處理，然後整個人就能回歸自然，和土壤一起滋養其他植物。

推動這項法案的加州前眾議員Cristina Garcia表示，她自己就很喜愛自然，也希望死後能成為一顆李樹的養分，因為李子是她最愛的水果。雖然她希望實施時間能早於2027年，但是加州殯葬局（Cemetery and Funeral Bureau）要求制定施行細則的緩衝期，而她又不希望法案被擱置，因此最後通過折衷版本。

不過，在加州正式實施前，自然分解業已然開始發展，例如安那罕的Clarity Funerals and Cremation就與華盛頓州的Return Home合作，為南加希望回歸自然的人提供專案服務。華盛頓州目前三家的自然分解殯儀館，來自外州的業務都穩定成長，最大宗的還是加州人。

加州 華盛頓州 眾議員

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