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加州通膨放緩 最壞情況已過去

編譯陳盈霖／綜合報導
專家稱，跡象表明最糟糕的通膨時代已過去。加州食品價格似乎逐漸穩定。（NBC 4）
專家稱，跡象表明最糟糕的通膨時代已過去。加州食品價格似乎逐漸穩定。（NBC 4）

沙加緬度蜂報報導，加州通膨終於得到控制了嗎？隨著汽油價格緩慢下降，住房稍稍便宜，食品價格似乎慢慢穩定中。專家表示，的確有跡象顯示最糟糕的時期已過去。

洛杉磯SS Economics諮詢公司總裁宋元松（Song Won Sohn，譯音）表示，有些積極跡象表明通膨正在放緩中。加州州長紐森（Gavin Newsom）預算經濟展望表示，至明年初，美國和加州整體通膨率將放緩到2%至略低於3%之間。預計2025、2026、2027年州年均通膨率為2.7%。今年4月全國物價年均上漲3.4%，與今年年初加州物價漲幅指數大致相同。

專家認為最壞的情況已過去。截至2022年6月的前12個月，物價上漲9.1%，創下41年來最快漲幅，促使利率上調。自此後通膨率開始降溫，利率也隨之穩定。根據房地美（Freddie Mac），上周30年期固定貸款利率略有下降。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）稱，今年第一季度，17%加州購屋者能負擔得起購買加州中等價位二手獨立屋，比去年最後三個月15%有所上升。貸款利率依舊維持歷史高位，上周全國平均利率為7.02%，接近去年同期的6.98%，住房負擔能力依舊艱難。該協會估計，要購買一套價格在加州房屋中位數81萬4280元房屋，屋主年收入至少需達20萬8400元。

影響通膨更大的因素是能源和食品價格。汽油價格已趨於穩定，近幾周供應大致超過需求，未來可望看見更多降幅。GasBuddy石油分析主管德漢（Patrick DeHaan）表示，「除非發生煉油廠停工或颶風等事件，否則油價應會持續趨緩。」根據美國汽車協會（AAA），20日加州一加侖普通汽油平均價格為5.20元為全國最高，但比一個月前低24分。

食品價格也趨於穩定，至4月底，家庭食品價格同比上漲1.1%，水果和蔬菜價格上漲1.7%，肉類、家禽、魚類和蛋價上漲1%。穀物與烘焙產品上漲0.6%，乳製品及相關產品同比下降1.3%。

美國農業部（U.S. Department of Agriculture）4月經濟展望指出，「與最近幾年相比，2024年食品價格預計將持續放緩」，但這些預測仍存在風險。州長的經濟展望列出許多潛在問題，包括美聯儲不願降息，地緣政治緊張局勢、野火或洪水等不可預期的災難事件等。「畢竟，預測方法完全基於符合近期數據趨勢的統計模型」美國農業部說。

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