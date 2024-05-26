全美20大最佳就業市場 加州占3城 聖他克拉拉市奪冠

晶片大廠輝達總部所在地聖他克拉拉獲選為全美最佳就業城市。（取自Google地圖）

根據一份新金融分析報告，在美國前20大最佳就業 市場中，加州 占有三席，包括榜首。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，理財網站SmartAsset 22日公布美國最佳就業市場排行榜，加州有三個城市進入前20名，包括勇奪冠軍的聖他克拉拉市、排名第九的卡爾斯巴（Carlsbad）和排名第16的佛利蒙。這三個城市的個人中位數收入分別為10萬零182元、8萬1755元和9萬1722元。

SmartAsset主筆狄約翰（Jaclyn DeJohn）說：「近年來隨著生活成本飆升、市場對勞工不同技能組合的需求發生變化，求職者必須更有策略性地尋找最適合自己的機會。這可能意味著，為了更高的收入、成長潛力或福利、改善工作與生活的平衡，必須搬遷住所。」

SmartAsset表示，聖他克拉拉市過去3年來的勞工薪資成長了53.4%，是它能成為榜首的主要原因。數據顯示，聖他克拉拉市目前失業率為4.8%，平均每月住房成本為2851元，約為個人收入的34.1%，而這項研究的整體平均住房占收入比為40.2%。

SmartAsset這項研究使用美國人口普查局2022年的數據，對美國344個最大城市的就業市場進行分析，評分依據包括個人收入、住房負擔能力、遠距工作比例、通勤時間、失業和健康福利等。

而排名前十名的就業市場，除了第一名和第九名的聖他克拉拉市和卡爾斯巴之外，排名第二的是華盛頓州 貝爾優（Bellevue）、第三是北卡羅萊納州卡瑞（Cary）、第四是印第安那州費雪斯（Fishers）、第五是維吉尼亞州阿靈頓、第六是亞利桑納州古德伊（Goodyear）、第七是華盛頓州西雅圖、第八是明尼蘇達州羅徹斯特、第十是德州福里斯科（Frisco）。