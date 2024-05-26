菜單價格上漲 調查：80%受訪者：吃速食變奢侈品

因應市場需求，包括麥當勞在內許多速食店，開始推出各式特惠或超值餐。（麥當勞官網）

KTLA 5電視台報導，Lending Tree一項最新調查顯示，因菜單價格上漲，過去被視為快速、實惠的速食，如今被愈來愈多人視為「奢侈品」。

該財務網站近期詢問2000多名成年人對速食看法，及吃速食的頻率。調查發現，近十分之八的人表示，如今他們將速食視為「奢侈品」，62%表示，因價格上漲，他們吃速食的頻率減少。

還有社會經濟因素。一半的受訪者表示，他們認為速食是一種奢侈品，因他們經濟困難。對年收入低於3萬元的人（71%）、有小孩的父母（58%）、Z世代（58%）和女性（53%）來說尤其如此。加盟商認為，加州 速食店不該提高價格。

在包括麥當勞 （McDonald's）、Chipotle、Teco Bell和Chick-fit-A等主要連鎖速食餐廳的菜單價格通常因地點而異，然無論住在哪裡，過去十年物價大幅上漲，許多情況下漲幅超過通膨。

根據FinanceBuzz，自2014年以來，平均速食店菜單價格上漲39% 至100%，整體通膨率攀升31%。

此外，自2014年以來，麥當勞價格翻了一番（100%），Popeye價格上漲86%，Teco Bell上漲81%，賽百味（Subway）和星巴克 （Starbucks）價格上漲39%。

加州許多速食業者表示，將速食店員工最低工資，從每小時16元調漲至20元的新州法於4月1日生效後，他們別無選擇，只能提高價格。然有跡象表明，各家速食店似乎開始有朝向便宜菜單的趨勢。麥當勞近期宣布，在其美國菜單中增加一項5元超值餐，以應對銷售放緩，溫蒂漢堡（Wendy）也推出3元早餐套餐。