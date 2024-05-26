我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

菜單價格上漲 調查：80%受訪者：吃速食變奢侈品

編譯陳盈霖／綜合報導
因應市場需求，包括麥當勞在內許多速食店，開始推出各式特惠或超值餐。（麥當勞官網）
因應市場需求，包括麥當勞在內許多速食店，開始推出各式特惠或超值餐。（麥當勞官網）

KTLA 5電視台報導，Lending Tree一項最新調查顯示，因菜單價格上漲，過去被視為快速、實惠的速食，如今被愈來愈多人視為「奢侈品」。

該財務網站近期詢問2000多名成年人對速食看法，及吃速食的頻率。調查發現，近十分之八的人表示，如今他們將速食視為「奢侈品」，62%表示，因價格上漲，他們吃速食的頻率減少。

還有社會經濟因素。一半的受訪者表示，他們認為速食是一種奢侈品，因他們經濟困難。對年收入低於3萬元的人（71%）、有小孩的父母（58%）、Z世代（58%）和女性（53%）來說尤其如此。加盟商認為，加州速食店不該提高價格。

在包括麥當勞（McDonald's）、Chipotle、Teco Bell和Chick-fit-A等主要連鎖速食餐廳的菜單價格通常因地點而異，然無論住在哪裡，過去十年物價大幅上漲，許多情況下漲幅超過通膨。

根據FinanceBuzz，自2014年以來，平均速食店菜單價格上漲39% 至100%，整體通膨率攀升31%。

此外，自2014年以來，麥當勞價格翻了一番（100%），Popeye價格上漲86%，Teco Bell上漲81%，賽百味（Subway）和星巴克（Starbucks）價格上漲39%。

加州許多速食業者表示，將速食店員工最低工資，從每小時16元調漲至20元的新州法於4月1日生效後，他們別無選擇，只能提高價格。然有跡象表明，各家速食店似乎開始有朝向便宜菜單的趨勢。麥當勞近期宣布，在其美國菜單中增加一項5元超值餐，以應對銷售放緩，溫蒂漢堡（Wendy）也推出3元早餐套餐。

麥當勞 加州 星巴克

上一則

SMC地理教授劉京 重視氣候變遷、保護地球

下一則

聖蓋博市致敬英烈 承諾改善老兵照護

延伸閱讀

連吃30天麥當勞暴紅 電影「麥胖報告」導演癌逝 享年53歲

連吃30天麥當勞暴紅 電影「麥胖報告」導演癌逝 享年53歲
澳洲麥當勞員工遭爆「用薯條燈烘髒拖把」 全網罵翻

澳洲麥當勞員工遭爆「用薯條燈烘髒拖把」 全網罵翻
麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯
力拚麥當勞 溫蒂推出3元早餐

力拚麥當勞 溫蒂推出3元早餐
無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失

無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失
川普庭審午休愛點速食外賣 包括披薩、麥當勞

川普庭審午休愛點速食外賣 包括披薩、麥當勞

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默