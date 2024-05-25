我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

好市多檢查收據於法無據 是依會員條款

編譯組／綜合報導
好市多會員條款規定，保留會員在進入或離開倉庫時檢查任何容器、背包、公文包或其他袋子的權利。（美聯社）
好市多會員條款規定，保留會員在進入或離開倉庫時檢查任何容器、背包、公文包或其他袋子的權利。（美聯社）

FOX40報導，加州各地的零售商都會在商店出口處安排員工，檢查顧客的收據，以確認商品已購買。但購物者是否有法律義務停下來呢？

例如，沃爾瑪（Walmart）在每個入口和出口都設有資產保護專員（之前稱為迎賓員，door greeters）。有些人選擇排隊等待收據檢查後再離開商店，有些人則毫不猶豫地直接走過去。

網友對這項作法的反應不同。一位網友在FOX40的社群推文上表示，這樣做有助於防止偷，並認為「我不偷竊，所以我沒有理由隱藏任何東西或避免被檢查」。因此，他會停下來讓員工檢查，因為他們有理將收據與顧客推車或袋子裡的物品對照檢查，但有些消費者的看法不同。這些持反對意見者指出，「當我給你錢後，那些物品現在就是我的了」；有些人甚至說：「去拿搜查令吧！」

FOX 40報導，根據加州刑法典第490.5條，也被稱為「店主特權法」，購物者可能不必在出口處停下來讓收據檢查。法律規定：「每當店主有合理理由相信被扣留者試圖非法拿走或已非法拿走店主物品時，店主可以在合理的時間內以合理的方式扣留該人進行調查。」「合理」是這項法條的關鍵字： 合理理由、合理時間、合理方式；「相信」涉及主觀看法；「試圖」則舉證困難。

所以，除非商店懷疑某人犯罪，否則他們不能合法地強迫離開商店的人出示收據。可是，好市多（Costco） 和山姆俱樂部（ Sam’s Club）仍然這樣做。為什麼呢？

這與「會員制」有關。提供會員服務的零售商，通常要求顧客同意檢查他們的購物收據和其他個人物品。好市多的會員條款中就明訂，好市多保留在進入或離開倉庫時檢查任何容器、背包、公文包或其他袋子的權利，並可自行決定拒絕任何人進入。

好市多的會員條款還規定，「為確保所有會員正確支付所購商品的款項，在離開倉庫時，所有收據和商品將接受檢查」。

好市多在官網表示，這樣做是為了再次確認顧問所購物品已經由收銀員正確處理；並指「這樣做是保持庫存控制準確性的最有效方法，同時也是確保會員為購買商品正確付款的好方法」。

山姆俱樂部在其會員通用政策中使用了與好市多幾乎相同的措詞；關於檢查收據，該公司政策指出，「為確保您所選購的商品正確收費，當您離開任何山姆俱樂部地點時，山姆俱樂部可能會檢查或電子掃描您的商品和電子、手機或紙質收據」。

因此，在好市多或山姆俱樂部購物後，未在出口停下來檢查收據或袋子並不違法，但會違反商店的政策，可能導致會員資格被取消。

好市多 加州 零售商

上一則

資深台籍廚師：台菜打入美主流市場 平民小吃最有機會

下一則

漢庭頓圖書館千種玫瑰怒放 遊客朝聖

延伸閱讀

好市多辦生日趴 7人大餐才花30元 還配免費蛋糕

好市多辦生日趴 7人大餐才花30元 還配免費蛋糕
好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試
好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波

好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波
好市多商品悄悄漲價 未來恐調高會費

好市多商品悄悄漲價 未來恐調高會費
北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」

北聖荷西好市多 金條攤位「看多買少」
好市多促銷周期 3招提前掌握

好市多促銷周期 3招提前掌握

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」