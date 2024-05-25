好市多檢查收據於法無據 是依會員條款

好市多會員條款規定，保留會員在進入或離開倉庫時檢查任何容器、背包、公文包或其他袋子的權利。（美聯社）

FOX40報導，加州 各地的零售商 都會在商店出口處安排員工，檢查顧客的收據，以確認商品已購買。但購物者是否有法律義務停下來呢？

例如，沃爾瑪（Walmart）在每個入口和出口都設有資產保護專員（之前稱為迎賓員，door greeters）。有些人選擇排隊等待收據檢查後再離開商店，有些人則毫不猶豫地直接走過去。

網友對這項作法的反應不同。一位網友在FOX40的社群推文上表示，這樣做有助於防止偷，並認為「我不偷竊，所以我沒有理由隱藏任何東西或避免被檢查」。因此，他會停下來讓員工檢查，因為他們有理將收據與顧客推車或袋子裡的物品對照檢查，但有些消費者的看法不同。這些持反對意見者指出，「當我給你錢後，那些物品現在就是我的了」；有些人甚至說：「去拿搜查令吧！」

FOX 40報導，根據加州刑法典第490.5條，也被稱為「店主特權法」，購物者可能不必在出口處停下來讓收據檢查。法律規定：「每當店主有合理理由相信被扣留者試圖非法拿走或已非法拿走店主物品時，店主可以在合理的時間內以合理的方式扣留該人進行調查。」「合理」是這項法條的關鍵字： 合理理由、合理時間、合理方式；「相信」涉及主觀看法；「試圖」則舉證困難。

所以，除非商店懷疑某人犯罪，否則他們不能合法地強迫離開商店的人出示收據。可是，好市多 （Costco） 和山姆俱樂部（ Sam’s Club）仍然這樣做。為什麼呢？

這與「會員制」有關。提供會員服務的零售商，通常要求顧客同意檢查他們的購物收據和其他個人物品。好市多的會員條款中就明訂，好市多保留在進入或離開倉庫時檢查任何容器、背包、公文包或其他袋子的權利，並可自行決定拒絕任何人進入。

好市多的會員條款還規定，「為確保所有會員正確支付所購商品的款項，在離開倉庫時，所有收據和商品將接受檢查」。

好市多在官網表示，這樣做是為了再次確認顧問所購物品已經由收銀員正確處理；並指「這樣做是保持庫存控制準確性的最有效方法，同時也是確保會員為購買商品正確付款的好方法」。

山姆俱樂部在其會員通用政策中使用了與好市多幾乎相同的措詞；關於檢查收據，該公司政策指出，「為確保您所選購的商品正確收費，當您離開任何山姆俱樂部地點時，山姆俱樂部可能會檢查或電子掃描您的商品和電子、手機或紙質收據」。

因此，在好市多或山姆俱樂部購物後，未在出口停下來檢查收據或袋子並不違法，但會違反商店的政策，可能導致會員資格被取消。