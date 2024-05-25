紐森：6/3起 DMV五項事務可上網辦理

到DMV辦公室排隊等候，是許多人恐懼的經驗。 (截自灣區NBC電視)

紐森 州長宣布便民措施，6月3日起有更多的車輛管理局DMV 事務可以上網解決，許多民眾可以省跑一趟，新系統也會比較容易使用。對必須前往監理所的人而言，排隊時間可以減少許多。

灣區NBC電視台(Bay Area NBC Station)報導，紐森州長在書面聲明中指出，州政府在努力增進各機關的效率與便民方式，其中一部分是把更多的事務在網路上交給州民自行處理。從下個月3日開始，比較簡易的DMV手續可以在民眾自已的手機或電腦上處理，沒有電腦或智慧型手機的人，可以在DMV自助亭(DMV self-help kiosks)用公家提供的儀器處理，除了DMV辦公室以外，許多地方也會設置，譬如超市和購物中心。

可以自行處理的手續包括：

•簡單的車輛重新註冊(vehicle registration renewals)與繳費，但必須在到期日之前就上網處理。

•不需要親臨DMV辦公室的駕照 重新申領(driver’s license renewals)與繳費。

•索取車輛註冊紀錄的副本(copies of vehicle registration records)(顯示車輛的擁有人歷史)。

•索取駕照紀錄的副本(copies of driver’s license records)(顯示駕駛人的開車肇事歷史)。

•為被偷或遺失的駕照(或身分識別卡ID card)申請補發。

州長辦公室估計，新方式可以讓DMV每個月一共少掉20萬人次的排隊。DMV總監戈登(Steve Gordon)表示，DMV將成為「行動優先作業」(mobile-first operation)的機關，盡量把不複雜的業務放上網路，讓民眾可以用智慧型手機或電腦完成，省去跑DMV排隊等候的苦惱，那些必須到DMV處理較複雜事務的人，則可以省去許多排隊的時間。

另外，戈登表示，在網路上完成手續後，收到汽車牌照貼紙(vehicle stickers)或駕駛執照的時間也會縮短，在多數情況下，不到兩個星期就會出現在郵箱中。