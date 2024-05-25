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小孩貝蚌不分 撿72顆蚌殼 母挨罰8.8萬

編譯胡立宗／綜合報導
美國沿岸的野生蚌殼可以長到成人手掌大。（取自NOAA網站）
美國沿岸的野生蚌殼可以長到成人手掌大。（取自NOAA網站）

家住佛萊斯諾的洛斯（Charlotte Russ）一家，2023年底去了趟比斯莫灘（Pismo Beach），原本開開心心的度假，卻因為小孩貝蚌不分，媽媽也不知道規定，最後因為帶走了72顆蚌殼，遭罰8萬8000元。

還好洛斯在聖路易斯奧比斯波縣法院仔細說明過程，強調孩子不知道撿拾的是管制水產，以為只是一般的貝殼，所以最後法官將罰款降到500元，讓她鬆了一口氣。

但是這趟比斯莫灘之旅，讓洛斯一家大小都學到寶貴的一課，不是海灘上的任何東西都可以撿，還有殼打不開的就是活的蚌殼（大蛤蜊），有些野生蚌殼甚至可以跟大人的手掌一樣大。

當時，小孩一到海灘就說要去撿貝殼，回來時帶了一袋「貝殼」，洛斯說「正確來說是72顆」。她們都以為是貝殼，所以想把牠們都拿走，但沒想到蚌殼是當地的管制生物，而且立有告示牌，結果根本沒注意，且又在未持有釣捕許可證的情況下，洛斯當場被開罰單，事後通知才知道要繳8萬8000元。  

漁獵局(The Department of Fish and Wildlife)的巡官Matthew Gil指出，比斯莫灘禁止撿拾、捕撈蚌殼，還特別劃定了禁區讓蚌殼可以長到至少四吋半，以利牠們繁衍後代，所以不管到哪個海灘，大人都得先教會小孩識讀警語，以免誤觸法網

洛斯說，她的孩子們現在知道到了海灘不能亂碰，不過也知道蚌殼與一般貝殼的差別了，因為她都詳細跟他們解說過了。雖然罰款降到500元讓洛斯鬆了口氣，但她希望分享自己的教訓，使其他人不再誤觸法網，「畢竟這一趟折騰太費神了」。聖路易斯奧比斯波縣2023年因為撿拾蚌殼開出58張罰單。

法網

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