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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

法廊快報╱加州議員提案：未來新車須加裝超速警鳴器

編譯胡立宗／綜合報導
加州議會正在修法，被動限制超速行為。（本報資料照片）
加州議會正在修法，被動限制超速行為。（本報資料照片）

新冠疫情發生之後，加州車輛事故激增，參議員威善高（Scott Wiener）因此提出Senate Bill 961議案，要求車輛搭配「被動時速限制器」（passive speed limiters），一旦超速十哩以上，車輛就會持續以訊號與聲音示警，直到駕駛降速或接管自駕系統。

議案已經通過參議會審查，等待眾議會8月31日前通過。SB 961如果實施，將是美國第一個被動限速的州，歐盟類似立法今年7月就將生效。

生效後，最快自2029年起，在加州生產或銷售到加州的車輛過半需要安裝被動時速限制器，到了2032年全數都須加裝被動時速限制器。不過急救車輛不在此限。

加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）2023年的道安報告指出，酒駕、毒駕、駕駛死亡與未成年駕駛死亡數量在2020年至2021年都大量增加。

威善高強調，加州與全美疫情出現後，車禍死亡人數就快速增加，但這是可以避免的，只是警察選擇不去限制，顯然只有靠立法推動增加安全的措施，才能避免超速對加州人的傷害。

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