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加州高鐵花百億只蓋千餘呎？網路散布不實照

編譯陳盈霖／綜合報導
X上出現貼文稱加州高鐵耗資110億元，僅建造一座1600呎軌道，是不實訊息。（X平台）
X上出現貼文稱加州高鐵耗資110億元，僅建造一座1600呎軌道，是不實訊息。（X平台）

Verify報導，近期X平台上出現一些與加州高鐵相關貼文，但這些貼文並不屬實。在一篇已有百萬次瀏覽的貼文聲稱加州高鐵計畫（high-speed rail project）建設迄今為止已耗資110億元，僅修建1600呎軌道。另一篇也超過百萬瀏覽的貼文同樣指出「歷時九年、耗資110億元建造了1600呎高鐵」。事實上，加州已斥資110億元建造57哩長導引軌道，45個結構體與相關基礎建設，並不僅只是1600呎鐵軌。

相關單位2008年首次向加州選民提出這個300億元，預計2020年完工的加州高鐵計畫，多年來屢次因延誤和成本超支而臭名昭彰。根據美聯社，官員們已將預算更新至1000億元，估計第一階段將於2033年對外開放。

在X上分享的貼文中，都有一張橋樑照片，橋樑兩端未連接任何其他結構。Verify報導，帖子中的橋樑圖片是真實的，是加州高鐵建設一部分，但該1600呎橋樑僅是眾多已完工的高鐵路段其中一部分，110億元是這些路段的總成本。

而圖片上的橋樑是弗萊斯諾（Fresno）河高架橋，根據加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority），其建設始於2015年，2018年完工。

該橋樑是45個結構體之一，也是57哩導軌的一部分，導軌是高速列車行駛的軌道。加州高鐵局表示，截至2023年6月，高鐵計畫已投注112億元，包括弗萊斯諾高架橋，與其他高鐵局迄今完成的結構體，及57哩導軌。高鐵局網站並列出30個正在進行和36個已完工相關建設。

高鐵建設分為多個小計畫實施，有的是軌道建設，有些是為了容納未來軌道改造的道路，如建造天橋或地下通道等。這些設施都會出現在整條高鐵沿線不同地方，並非所有已完工的部分都已連在一起。基礎建設公司Flatiron於2023年11月宣布完成與高鐵計畫相關的五項建設，這些建設不包括那座1600呎橋樑，該橋樑屬於其他公司施工軌道的一部分。

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