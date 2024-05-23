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社媒被套緊箍咒 限對青少年推播

編譯胡立宗／綜合報導
加州參議員斯金納宣布Senate Bill 976過關。（取自斯金納的X帳號）
加州參議員斯金納宣布Senate Bill 976過關。（取自斯金納的X帳號）

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）所提的Senate Bill 976近日以35票同意、2票反對通過參議會審查，下一步將送交眾議會。SB 976又名「Protecting our Kids From Social Media Addiction Act」（保護孩子免於社交媒體成癮法），主要在禁止社交媒體不得推播的時段，以及禁止散布可能導致成癮的訊息，除非家長或監護人同意。

表決在夜間進行，斯金納第二天一早在X平台發布消息，宣布SB 976已獲參議會同意，只待眾議會審查。她的聲明則表示，眾多研究都顯示，青少年對社交媒體成癮後，將增加憂鬱、焦慮、不自信的嚴重度，「既然社交媒體公司不願自律，那就讓議會立法來保護小孩吧」。

斯金納辦公室公布的資料則包括，聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，顯示孩童每天在螢幕前花上6至14小時，多數時間逗留在社交平台上。另外，「行為科學期刊」（Journal of Behavioral Sciences）公開的報告也顯示，社交媒體成癮症對青少年健康有不利影響，除了憂慮、焦慮、自信低落，還有睡眠不足。

SB 976除了限制社交媒體的主動推播，必須先獲得家長或監護人同意，還對時段做出限制，全年365天的午夜至凌晨6時都不得推播，同時在9月至次年5月的學校上課期間，上午8時至下午3時也不得對未成年人發訊。

該案另外要求限制青少年帳號使用時間不得超過一小時，並且所有設定都預設為「不公開」（private），除非擁有管理權限的家長同意更動，否則青少年帳號的設定就不能改變。

對於SB 976，除了「Public Health Advocates」、「Association of California School Administrators」、「American Academy of Pediatrics」支持外，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）也是支持者之一，他在聲明中強調，該法能將主導權還給家長與小孩，引導加州人走向身心更健康的環境。

邦塔與其他33位州檢察長都參與了對Facebook與Instagram母公司Meta的訴訟，認定社交平台蓄意增加青少年的逗留時間，並蒐集他們的個資、轉買給第三方廣告商。SB 976一旦成立，將成為美國第一部防止社交成癮的法令，紐約州的議案還在推動當中。

加州 聯邦疾病防治中心 紐約州

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