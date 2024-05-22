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逾2000法案未審 兩會趕進度

編譯組／綜合報導
加州參眾兩會有2159法案待審，本周是法案成敗關頭。(取自官網)
加州參眾兩會有2159法案待審，本周是法案成敗關頭。(取自官網)

Calmatters報導，本周是加州議會法案存活與否的成敗關頭，為了使議員提出的法案在本會期中繼續存活，立法者必須於周五前在其提案議會通過該法案。

根據資深說客和立法記錄保存者米歇爾（Chris Micheli）的說法，目前在眾議會有553項法案和參議會有365項法案處於待決狀態。到目前為止，眾議會已通過304項，參議會通過129項。在本會期提出的2,159項法案中，約20%已在初始議會獲得通會。

本周兩會計劃每天進行會議以投票表決法案。周一的重要成果有：

醫療保健工資：一項逐步將醫療保健工作者最低工資提高到25美元法案的提案者，提議將其開始日期從6月1日推遲到7月1日。由於加州財政預算赤字，加州州長紐森推動延遲，並於上周表示正在進行協商。州參議員María Elena Durazo的辦公室表示，延遲提議可讓立法者和紐森政府有時間繼續討論。

花錢參政：參議會通過一項法案，削弱旨在阻止地方官員以選票換取競選資金的2022年法律。該法案將允許有未決業務的捐贈者向地方民選官員捐款最高達1000美元，而目前法律規定的限額是250美元。

沿海住房：眾議會通過法案，解除對加州沿海區域內公寓項目的限制。由聖地牙哥民主黨人David Alvarez支持的這項提案，旨在增加沿海地區的住房，只要開發商為低收入居民保留一定數量的單位。

社交媒體：眾議會批准了民主黨人Josh Lowenthal提出的法案，讓主要社交媒體公司對未成年人的傷害承擔經濟責任。該法案包括每次違規罰款5,000美元，最高可達100萬美元。科技行業組織如進步商會（Chamber of Progress）和TechNet反對這項法案。此外，參議會還通過參議員Nancy Skinner提出的法案，禁止社交媒體公司設計使未成年人上癮的平台。

加州 紐森 民主黨

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