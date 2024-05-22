餐廳漲薪副作用 白領不如打工？

「加州速食業最低時薪20元」和「加州限制業者收未明列的費用」兩條新法對餐飲業帶來了不小的衝擊。（Pexels）

「加州 速食業最低時薪 20元」（AB1228）和「加州限制業者收未明列的費用」（SB478）兩條新法，對餐飲業帶來不小衝擊，也導致一些問題。律師認為，新法一方面加強對速食餐飲業的規範，保障部分員工權益，但同時加重餐飲業者的經營負擔，導致速食價格開始上漲的同時，還讓不適用新法的員工認為受到不公平待遇。

南加勞工法律師杜惠莉表示，目前她觀察到的一個問題是，許多雇主和僱員並不清楚「加州速食業最低時薪20元」新法的適用範圍。她指出，根據新法界定，並非所有速食店都需要支付20元時薪。需要支付該時薪的，通常是全國性大型連鎖店、使用同一個生意名稱、同一個系統等，比如麥當勞此類知名連鎖速食店。根據她的消息，有不適用該新法的中餐廳老闆以為也需要為員工漲薪，並因此產生許多困惑。此外，杜惠莉指出，很多快餐店員工也認為，應該得到漲薪，如果只看見部分快餐店員工得到漲薪待遇，其他快餐廳的員工會認為不公平，覺得被虧待。

此外，杜惠莉認為，此次快餐店的漲薪，不僅影響餐飲業，還間接影響到其他行業。她指出，一些初進職場的辦公室白領也是拿16元到20元的最低時薪，可能會認為不如去速食店打工。杜惠莉說，最低時薪的不斷上漲，會加重雇主經營花銷，雇主增加的不僅是15元到20元提升的5元時薪，還因為工資增加，保險、食品安全、SDI（加州傷殘保險）等費用也會提升。她了解到，有餐廳因為入不敷出而關門，或是縮短營業時間以控制人力。

杜惠莉認為，因為速食業時薪上漲導致的經營成本增加，必將部分轉移到顧客身上，即食物的價格會上漲。餐廳業者縮減經營成本的手段，通常是裁員或直接放棄餐廳生意，或者就選擇增加收入，通過改菜單來提升菜價，但後者不一定能帶來長遠收益，因為許多人選擇速食的理由是便宜、快捷，如果速食價格不斷上漲，吃的人會變少，生意也會受影響。

華人 張先生就認為，因為在外用餐和點外賣都越來越貴，他現在會減少外出飲食的情況，轉而在家自炊，以節約生活開銷。

部分商家應對經營成本上升的措施，是強制收取小費或利用各種名目額外收費，這也催生「加州限制業者收未明列的費用」新法。根據新法，業者必須在顧客支付前解釋清楚所有款項細則，不得有隱藏收費。華人史小姐表示，有經歷過中餐廳已經把小費算進總價，但是不標明，導致她支付雙重小費的情況；另一位華人易小姐表示，有經歷過餐廳在帳單裡加入她沒點的飲料。史小姐認為，新法的頒布，應能更好保障消費者權益，她也會在就餐時認真閱讀收據，如果發現隱藏收費會及時舉報。

小費的上漲，讓很多消費者也有苦難言。華人易小姐表示，她一路看小費從10%漲到15%，到現在的最低18%，但大多情況下，她並不覺得收穫的服務值那麼多錢。易小姐通常會自行用手機計算器算15%，然後給小費，而不是在默認的18%上打勾。她說，以前被餐廳員工看著，會不好意思給自定義的小費，但現在因為默認小費實在太高，不再打腫臉充胖子。

史小姐表示，儘管現在很多餐廳將默認小費提升到18%，但她基本只會按照15%給；如果服務特別好，會多給些，如果沒什麼服務或掃碼點單的餐廳，她只會給10%，完全以服務質量和數量來衡量。史小姐說，她理解經營者面臨的困境，價格和小費提升是不得已；但作為消費者，在通膨如此嚴重的情形下，難以幫助商家承擔經營壓力。