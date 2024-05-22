加州嚴格禁止 小費抵薪酬

加州 小費法規與聯邦法規有許多不同，也比許多州更為嚴格，即便是服務業同行，加州小費法規也更嚴格保護直接面對消費者的服務人員。

加州勞工 法博士Lisa Guerin解釋，全美大多數州，餐飲業雇主可以向員工支付低於最低標準的工資，只要員工賺取足夠的小費來彌補差額（稱為「小費抵免（tip credits）」）。但加州不允許雇主以小費作為員工薪資抵免額，雇主向小費員工支付的時薪，至少要達到加州最低工資，不管其小費收入多少。

加州勞工法第351條規定，小費屬於僱員，而不是雇主。這意味著，雇主不能拿走或分享客人留給員工的小費；也不能從僱員的薪水中扣除因收到小費而產生額差；不允許將小費的任何部分計入員工的薪水中；聯邦法律允許雇主在顧客使用信用卡 付款時，從小費中扣除信用卡費用，但加州勞工法不允許這樣做。在加州，員工必須收到全部小費，雇主必須支付所有信用卡手續費。

加州勞工法第351條還規定，雇主支付透過信用卡收取的小費的時限，不得遲於顧客授權信用卡付款之日後的下一個正常發薪日。

雇主可以要求收取小費的員工與其他員工小費共享，但前提是他們參與餐桌服務或屬於客人服務鏈。任何小費共享都必須排除經理（即使他們提供直接餐桌服務）、廚師、洗碗工和收銀員。

勞工法律師杜惠莉認為，關於小費是否該由餐廳承擔，還是消費者承擔的話題，一直充滿爭議。有的人認為，雇主應該為僱員發放足夠工資，而不是轉嫁給消費者；有的人則認為，有小費機制，才能激勵服務員認真工作，且要所有餐廳同一個規則才公平。如果只是部分餐廳將小費算進工資從而導致菜價上漲，會使不將小費算進工資的餐廳，看起來更有競爭優勢。

杜惠莉指出，小費具體額度多少、怎麼收也是常被討論的話題，目前很多餐廳給顧客提供的默認最低小費通常是18%，有時會高至25%。杜惠莉分享亂收小費的案例，有餐廳提供優惠菜價，但在算小費時，卻用優惠前價格，導致小費十分高昂，遭到顧客投訴。她表示，新法將制裁這樣的行為，並規範餐飲業的收費，讓消費者更安心。