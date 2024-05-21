提高醫護工資 紐森恐延後

加州州長紐森希望延期上調醫護人員最低工資。（NBC）

CalMatters報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）去年秋天簽署SB 525法案，自6月1日起逐步將加州醫護人員最低工資提高至每小時25元。然而在嚴重的加州預算 赤字壓力下，如今他表示希望延期實施該法。距離6月1日僅剩兩周，許多醫護人員仍對此抱持希望，也有部分人員接獲僱主告知「將加薪」。

紐森上周提交最新預算案時，表示SB 525法案談判仍在進行中，他承諾未來幾周，政府、立法人員和該法支持者將達成一項協議。與此同時，主張提高醫護人員工資的工會發起集會，提醒紐森遵守其簽署的法案。

服務雇員國際工會-聯合醫療工作者西部組織公關總監賽爾澤（Nathan Selzer）說，「我們必需確保提醒人們，這項法律最初制訂的原因。我們聽到6月1日，也有人聽到7月1日，實際情況仍有待觀察。」

紐森在1月發布初步預算提案時，表示希望推遲醫護人員工資上漲時間，他要求立法機關設立一個機制，將最低工資上調與州預算前景掛鉤。紐森政府預測，2024-25財年預算赤字將達276億元。

該州預估最低工資上漲，每年將替加州增加40億元費用，這是因州政府必須替州醫療機構僱員支付加薪費用，且州府可能會被迫增加提供加州醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡）服務機構的報銷額度。

而柏克萊加大勞工中心分析，該法上路後，加州醫療總支出將增加約27億元，但州政府僅承擔其中一小部分。該中心醫療保健計畫主任盧西亞（Laurel Lucia）表示，法律中並未要求州府提高對醫院和診所的Medi-Cal支付額度。

在法律談判尚未明朗的情況下，一些僱主表示，他們正按時程表推動加薪。加州醫院協會發言人西亞（Jan Emerson-Shea）說，「據我們所知，醫護人員最低工資將從6月1日起上調，目前沒有任何訊息表明情況有變。」

加州腎臟護理聯盟也表示，其成員正朝規定的工資目標進行，事實上許多雇主已提前提高工資。加大醫療系統（UC Health）也表示，自6月1日起，按計畫將工資提高至每小時23元。