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加州擬推哩程稅 取代油稅

洛杉磯訊
道路稅試行計畫相關說明。（取自Road Charge網站）
道路稅試行計畫相關說明。（取自Road Charge網站）

隨著電動車普及，加州的汽油稅收入逐年下降。加州交通廳（Caltrans ）擬推出「哩程稅」試點計劃，將根據駕駛哩程向司機徵稅，以取代傳統的汽油稅。

加州交通局發言人 Lauren Prehoda 表示，目前，加州每年需要 80 億至 90 億元來維護道路，其中絕大部分資金來自汽油稅。然而，隨著電動車和混合動力車的數量增加至超過 120 萬輛，汽油稅收入正在減少。據估計，每輛電動車每年僅繳納 100 元的註冊費，相比之下，燃油車平均每年繳納約 300 元的州汽油稅，這意味著加州每年損失 2 億元的潛在稅收。

為了應對這一挑戰，加州交通局提出了「加州道路收費」計劃。該計劃將根據司機的行駛哩程數徵稅，取代現有的汽油稅。哩程數可以透過多種方式追蹤，包括將電子設備插入車輛、使用車輛內建的追蹤系統或提交哩程表照片等。加州交通局表示，將提供從低技術到高科技的多種選擇，以滿足不同司機對效率和隱私的需求。

加州交通局將於6月啟動為期六個月的試點計劃，以測試道路收費的可行性。參與志工可透過追蹤里程和填寫調查來獲得高達400 元的獎勵。該計劃的最終決定權在於州立法機關，他們將決定道路收費是否應該正式取代汽油稅。

・願意參加者6月之前都可以網上報名。

・7月之後，將由報名者中選出實際參加者。

・自2024年8月至2025年1月，參加者只需依照日常習慣駕駛上路，然後以網路繳交道路稅。

・半年期間內，參加者必須接受兩次問卷調查。

・所有項目完成後，參加者最高可領到400元。

・每名參加者在計畫完成後都可以獲得燃料稅折抵額度，或電動車車籍登記費的折抵。

線上報名與進一步資料都可至「caroadcharge.com/engage/contact-us-pilot/ 」。

加州交通局推出「里程稅」試點計劃,擬根據駕駛里程向司機徵稅，以取代因電動車普及導...
加州交通局推出「里程稅」試點計劃,擬根據駕駛里程向司機徵稅，以取代因電動車普及導致收入下降的傳統汽油稅,為道路維護尋找新的財源。（abc7電視台）

加州 電動車

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