逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

仍有超過60萬加州居民尚未領取他們應得的通膨紓困金。(Pixabay)

加州 政府向數百萬居民發放「通膨紓困金 」計畫已經開始一年半，但仍有超過60萬居民未領取紓困金。該紓困金將於2026年4月30日過期，適用該計畫且尚未領取的加州居民可盡快行動。

加州特許經營稅委員會（Franchise Tax Board）2022年10月開始，透過直接存款和金融卡發放中產階級退稅 （Middle Class Tax Refund ），通常稱為「通膨紓困金」。除家庭年收入超過50萬元（個人25萬元）的富有居民外，其他人都有資格獲得一定程度的紓困金，從200元到1050元不等。

根據加州特許經營稅委員會的估計，有720萬筆付款已經直接存入加州居民的銀行帳戶，總計約40億元的福利。但更多的人，約960萬，收到郵寄的借記卡（debt card），但這些卡中約有10%未被啟動。儘管剩餘的一小部分借記卡，已被轉為紙質支票，但這仍然留下62萬4000張載有至少1.25億元福利的借記卡未被領取。

特許經營稅委員會指出，加州居民仍有大約兩年的時間來啟動和使用剩餘的紓困金。收到借記卡的民眾可以撥打1-800-240-0223以啟動他們的卡片。如果居民遺失卡片或認為卡片被盜，也可以撥打同一號碼並依照指示訂購補發卡。

即使在已啟動的借記卡中，也有很多補助金尚未完全使用。根據特許經營稅委員會的最新統計，不到一半的借記卡內的補助金已被用光。該補助計畫將於2026年4月30日到期，過期後任何未使用的紓困金，將不再可用。

該中產階級退稅補助計畫是通過一次性付款完成，旨在為加州居民提供經濟紓困，以緩解通膨帶來的壓力。該紓困計畫已使近3200萬名加州納稅人及其家屬受益。