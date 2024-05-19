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國殤日周末 AAA估8成民眾駕車出遊

編譯廖宜怡／綜合報導
AAA追蹤數據顯示，國殤日長周末加州可能有八成民眾將自駕遊。（電視新聞截圖）
AAA追蹤數據顯示，國殤日長周末加州可能有八成民眾將自駕遊。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據美國汽車協會（AAA）的追蹤數據，加州這個國殤日（Memorial Day）周末可能有八成民眾將駕車出遊，人數會是近20年來最多。

AAA表示，2024年國殤日周末將以些微差距落後2005年，成為他們自2000年開始追蹤民眾駕車出遊數據以來，公路最繁忙的國殤日周末。

油價追蹤網站GasBuddy首席汽油分析師德漢（Patrick De Haan）表示，由於汽油批發價離跌至2月最低點僅一步之遙，駕車出遊的人將在假期中感受到油價下降。他說：「隨著油價目前已從幾周前的高點下跌了0.1元，國殤日周末的油價前景看好。」

在全國油價最高的加州，17日普通汽油每加侖平均油價為5.22元，去年此時為4.79元。

AAA表示，舊金山和納巴（Napa）之間的80號公路，將會是24日上午灣區交通最繁忙的公路路段。

走1號、49號公路可賞壯麗山景

除了酒鄉，宣傳加州旅遊業的非營利組織Visit California表示，對於那些渴望欣賞壯麗懸崖、高聳紅木的遊客來說，沿著1號公路行駛是首選。Visit California也建議走49號公路前往內華達山脈（Sierra Nevada）山麓，可以度過一個結合美景、歷史、戶外探險和草谷（Grass Valley）草莓音樂節於一身的周末。

不過，舊金山汽車維修專家派爾（Chris Pyle）說：「許多車主有只看駕駛座的習慣，經常忘記檢查汽車其他部分。對於要出城的人來說，他們必須跳出框框，對汽車進行仔細檢查。」

派爾表示，車主應該檢查車燈、安全帶、輪胎氣壓、機油和剎車，還應該確保備胎已充好氣。他還建議行駛時放慢速度以節省油耗，他說，時速62哩是最佳速度。

AAA表示，選擇搭乘飛機出遊的人也應該採取額外的預防措施，國內航班應至少提前兩小時到機場，國際航班應至少提前三小時到機場。AAA預計，下周末將是自2005年以來美國機場最擁擠的國殤日周末，旅客人數將達到351萬人次，比去年增加近5%。

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