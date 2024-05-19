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議員提案 禁售保養品給13歲以下兒童

編譯胡立宗／綜合報導
瘋狂使用成人抗老保養品的Sephora Kids已經成為網路話題。（取自AllAroundAudrey的YouTube頻道）
瘋狂使用成人抗老保養品的Sephora Kids已經成為網路話題。（取自AllAroundAudrey的YouTube頻道）

十歲上下的小朋友瘋狂搶購成人保養品，已經成為社交平台上的新趨勢之一。但是加州眾議員李天明（Alex Lee）卻打算遏止這股風潮，提出Assembly Bill 2491修正案，禁止販賣成人化妝、保養品給13歲以下的兒童。

AB 2491在4月23日已經通過「環境安全與有毒物質委員會」審查，並於5月16日接受撥款委員會審查。李天明發給USA TODAY的聲明指出，兒童本來就不該用抗老化的美妝品，議案將會保護小孩與青少年不受傷害，形成短期或長期的皮膚疾病。

因為「Sephora Kids」而成為焦點的美妝品製造商絲芙蘭，沒有回應USA TODAY的詢問。代表絲芙蘭母公司Ulta 與其他600家廠商的「個人保養品理事會」（Personal Care Products Council）則表示，議案就算通過也將窒礙難行。

它們的聲明指出，防曬乳、保濕霜、卸妝水等等的各類美妝與保養用品，都是安全且對皮膚照護必須的，對這些產品橫加限制並不合理。同時，業者也已開始對青少年展開宣導，告知使用符合年齡美妝品的重要性。

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