我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

State Farm調漲房屋險 平均漲幅20%

編譯廖宜怡／綜合報導
加州最大產物保險公司State Farm 3月調漲了加州保費，但各地區調漲幅度差異大。（電視新聞截圖）
加州最大產物保險公司State Farm 3月調漲了加州保費，但各地區調漲幅度差異大。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州最大產物保險公司州農保險（State Farm）最近調漲了加州房屋保險費率，平均漲幅為20%，但其數據顯示，各地區漲幅差異很大。

紀事報指出，根據State Farm向加州保險廳提交的文件，他們的新費率於3月份開始生效，超過190萬名加州投保人受到影響，部分投保人保費上漲了一倍多，一些投保人保費只上漲了1%左右。

例如，舊金山大部分郵遞區號居民的保費漲幅與全州平均20%相當，但聖伯納汀諾縣某一地區的保費上漲了將近兩倍。這些數字還只是每個郵區內的平均值，特定郵區內每棟房屋的保費漲幅也各不相同，以火災高風險區房屋的漲幅較大。

State Farm今年1月獲准調漲費率時曾表示，此次改變費率是考慮到成本和風險上升所採取的行動。

保險資訊研究院（Insurance Information Institute）策略傳播總監魯伊茲（Janet Ruiz）表示，費率並不能反映出所有個別投保人實際支付的費用，相反地，它只是設定了房屋保險的基本成本。她稱，屋主的保費是由房屋的具體條件決定的。例如，屋齡較高的房屋保費通常較貴，房價也是影響保費高低的原因之一。

魯伊茲說：「每棟房屋都有其個別的維修紀錄和成果，這是一個複雜的系統，也是為何你的保費會比你的鄰居貴的原因。」

魯伊茲還表示，保險公司在制定費率時，會考慮所有類型的風險，包括破壞性野火和毀滅性風暴。她說，在加州，業者是基於過去20年的歷史損失數據提出調漲費率的申請。

紀事報指出，過去七年來，除了2019年，State Farm已六度調漲保費，平均每次調幅為6.9%。

消費者權益團體「保單持有人聯盟」（United Policyholders）執行董事巴哈（Amy Bach）表示，State Farm 3月費率調漲幅度最大的地區，與被評為火災風險最高的地區基本上一致，包括內華達山脈（Sierra Nevada）山麓地區，范杜拉縣（Ventura County）的奧海（Ojai）882名投保人費率平均增加2858元，漲幅超過75%。

保費 保險 加州

上一則

華裔特效化妝師張許瑞 不怕AI搶飯碗

下一則

致幻劑合法化案 州參議會否決

延伸閱讀

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」

「抗命」與挺巴學生達協議 加州蘇諾瑪州大台裔校長 「被退休」
法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？

法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？
總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多

總部遷德州 甲骨文加州員工仍最多
加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍

加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍
通膨、災難頻發 新州房屋保費調高 最高漲幅逾93%

通膨、災難頻發 新州房屋保費調高 最高漲幅逾93%
東灣山上房子保費1萬元…加州房屋保險費大漲 影響交易

東灣山上房子保費1萬元…加州房屋保險費大漲 影響交易

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09
新任洛杉磯水電局總經理金紐尼斯。（洛杉磯水電局提供）

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

2024-05-16 17:38

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬