State Farm調漲房屋險 平均漲幅20%

加州最大產物保險公司State Farm 3月調漲了加州保費，但各地區調漲幅度差異大。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 最大產物保險 公司州農保險（State Farm）最近調漲了加州房屋保險費率，平均漲幅為20%，但其數據顯示，各地區漲幅差異很大。

紀事報指出，根據State Farm向加州保險廳提交的文件，他們的新費率於3月份開始生效，超過190萬名加州投保人受到影響，部分投保人保費 上漲了一倍多，一些投保人保費只上漲了1%左右。

例如，舊金山大部分郵遞區號居民的保費漲幅與全州平均20%相當，但聖伯納汀諾縣某一地區的保費上漲了將近兩倍。這些數字還只是每個郵區內的平均值，特定郵區內每棟房屋的保費漲幅也各不相同，以火災高風險區房屋的漲幅較大。

State Farm今年1月獲准調漲費率時曾表示，此次改變費率是考慮到成本和風險上升所採取的行動。

保險資訊研究院（Insurance Information Institute）策略傳播總監魯伊茲（Janet Ruiz）表示，費率並不能反映出所有個別投保人實際支付的費用，相反地，它只是設定了房屋保險的基本成本。她稱，屋主的保費是由房屋的具體條件決定的。例如，屋齡較高的房屋保費通常較貴，房價也是影響保費高低的原因之一。

魯伊茲說：「每棟房屋都有其個別的維修紀錄和成果，這是一個複雜的系統，也是為何你的保費會比你的鄰居貴的原因。」

魯伊茲還表示，保險公司在制定費率時，會考慮所有類型的風險，包括破壞性野火和毀滅性風暴。她說，在加州，業者是基於過去20年的歷史損失數據提出調漲費率的申請。

紀事報指出，過去七年來，除了2019年，State Farm已六度調漲保費，平均每次調幅為6.9%。

消費者權益團體「保單持有人聯盟」（United Policyholders）執行董事巴哈（Amy Bach）表示，State Farm 3月費率調漲幅度最大的地區，與被評為火災風險最高的地區基本上一致，包括內華達山脈（Sierra Nevada）山麓地區，范杜拉縣（Ventura County）的奧海（Ojai）882名投保人費率平均增加2858元，漲幅超過75%。